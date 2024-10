Sobota zapowiada się pogodnie, tylko na zachodzie pojawi się nieco więcej chmur. Termometry pokażą maksymalnie od 12 stopni Celsjusza na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 18-19 st. C na południowym zachodzie. Powieje południowo-wschodni i południowy wiatr, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy. W porywach na północy i w regionach podgórskich będzie rozpędzał się do 50-60 kilometrów na godzinę, wysoko w górach do 100 km/h.