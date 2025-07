W większości kraju prognozowana jest pochmurna sobota z rozpogodzeniami. W ciągu dnia spodziewane są opady do 1-10 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie również burze z deszczem do 20-30 l/mkw. Szczególnie gwałtowne zjawiska spodziewane są w północno-wschodniej Polsce. Tylko na zachodzie i południu kraju dzień zapowiada się pogodnie i bez opadów. Na termometrach zobaczymy od 23 stopni Celsjusza na wschodzie i w centrum kraju do 27 st. C w zachodniej Polsce. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany.