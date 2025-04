W sobotę niebo nad Polską będzie zachmurzone w dużym stopniu, w ciągu dnia niebo ma się jednak przejaśniać i rozpogadzać. Rano w zachodniej Polsce może słabo padać deszcz lub mżawka, a w ciągu dnia przelotne opady mogą wystąpić we wschodniej Polsce. Na Suwalszczyźnie niewykluczone będą burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, poprzez 18 st. C w centralnej Polsce, do 21 st. C na wschodzie Polski. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-zachodni.