Pogoda na dziś - sobota 18.04. Czeka nas ciepły dzień z korzystnym biometem

Po nikłym deszczu ciepło i pogodnie
Prognoza pogody na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Sobota 18.04 zapowiada się pogodnie i spokojnie. Na termometrach zobaczymy do 20 stopni Celsjusza. Biomet okaże się korzystny.

Sobota w większości kraju zapowiada się dość pogodnie, jedynie na wschodzie i północnym zachodzie chmur może być więcej. Dodatkowo na Lubelszczyźnie mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Kaszubach i Suwalszczyźnie, poprzez 17 st. C w regionach centralnych, do 20 st. C na południowym zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, głównie z północy, tylko na zachodzie z południa.

Prognoza pogody na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od około 50 procent w regionach południowo-zachodnich do ponad 60 procent w północnej i południowo-wschodniej Polsce. Zapanuje korzystny biomet.

Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Sobota upłynie w Warszawie pod znakiem kłębiastego, małego i umiarkowanego zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 st. C. Z północnego zachodu powieje umiarkowany wiatr. W południe ciśnienie sięgnie 1008 hPa i ma pozostać stabilne.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W sobotę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie spodziewane jest małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Temperatura maksymalna wyniesie 15 st. C. Północny wiatr okaże się umiarkowany. Ciśnienie nie powinno się zmieniać i w południe barometry wskażą 1023 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu sobota przyniesie zachmurzenie kłębiaste, małe i umiarkowane. Termometry pokażą do 19 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków. Na barometrach zobaczymy w południe 1012 hPa, ciśnienie pozostanie stabilne.

Pogoda na dziś - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka pogodna sobota. Na termometrach zobaczymy 20 st. C. Wiatr okaże się zmienny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie ma być stabilne i w południe sięgnie 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Niebo nad Krakowem spowije w niedzielę kłębiaste, małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wzrośnie do 18 st. C. Powieje północny wiatr, słaby i umiarkowany. W południe barometry wskażą 994 hPa, ciśnienie ma się tylko nieznacznie zmieniać.

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Jaga/Kontakt24

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
