Pogoda na dziś - sobota 17.12. Mniej śniegu, nadal mroźno

Pogoda na dziś. W sobotę 17.12 opady śniegu będą mniejsze, spadnie go do pięciu centymetrów, za to mróz się utrzyma. Na termometrach zobaczymy nawet -8 stopni. Miejscami powieje umiarkowany wiatr.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W sobotę 17.12 na południu, wschodzie i częściowo w centrum Polski będzie pochmurno, pojawią się słabe, okresowe opady śniegu, którego spadnie do pięciu centymetrów. W części zachodniej i północnej Polski pojawi się duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od -7/-8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -6/-4 st. C w centrum kraju, do -3/-2 st. C na Pomorzu. Wiatr na za zachodzie powieje słabo ze zmiennych kierunków, a na wschodzie umiarkowanie z północnego zachodu.

Pogoda na sobotę 17.12 tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne - sobota 17.12

Wilgotność powietrza w sobotę wyniesie około 70-90 procent. W większości kraju biomet będzie neutralny, tylko na południu - niekorzystny.

Warunki biometeorologiczne w sobotę 17.12 tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Sobota w Warszawie przyniesie pochmurną aurę. Spodziewane są symboliczne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy do -6 st. C. Wiatr będzie północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

W Gdyni, Gdańsku i Sopocie zapowiada się sobota z umiarkowanym zachmurzeniem i rozpogodzeniami. Padać nie powinno. Termometry pokażą maksymalnie -2 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. W południe ciśnienie wyniesie 1024 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Sobota w Poznaniu zapowiada się z dużym zachmurzeniem i rozpogodzeniami. Opady nie są prognozowane. Termometry wskażą do -3 st. C. Wiatr powieje słabo ze zmiennych kierunków. W południe barometry pokażą 1014 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu prognozowane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Synoptycy nie przewidują opadów. Na termometrach zobaczymy do -3 st. C. Słaby wiatr powieje z północnego zachodu. W południe na barometrach zobaczymy 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Sobota upłynie w Krakowie pod znakiem zachmurzenia i okresowych opadów śniegu. Temperatura wyniesie maksymalnie -3 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. W południe barometry wskażą 994 hPa.

Warunki drogowe w sobotę 17.12 tvnmeteo.pl

Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl