Pogoda na jutro

W sobotę w wielu miejscach wystąpi zachmurzenie, choć niebo będzie się rozpogadzać, szczególnie w południowych i wschodnich częściach kraju. Na termometrach zobaczymy od -7 st. C na północnym wschodzie, poprzez -2/-1 st. C w centralnej Polsce, do 4 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-wschodni wiatr. Będzie on słaby i umiarkowany, jedynie okresowo dość silny.

Warunki biometeo w sobotę

Na wschodzie Polski wilgotność powietrza wyniesie mniej niż 60 procent. W innych częściach kraju będzie ona wyższa, największa na północnym zachodzie, gdzie przekroczy 80 procent. Aura będzie słoneczna, ale mroźna. Warunki biometeo będą neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

W sobotę w Warszawie aura będzie pogodna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -4 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie ma rosnąć, w południe dojdzie do 1022 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Sobota w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurna z przejaśnieniami, po południu - rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy do -4 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie będzie rosło, a w południe sięgnie 1033 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W sobotę aura w Poznaniu będzie pochmurna, natomiast wystąpią większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna nie przekroczy 2 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie ma rosnąć i w południe wyniesie 1018 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu pojawi się zachmurzenie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W sobotę aura w Krakowie będzie pogodna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 0 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie będzie rosło, w południe wyniesie 1003 hPa.

