Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - sobota, 17.01. W części kraju aura będzie pogodna

|
Słońce, mróz, śnieg. Zima w Bukowinie Tatrzańskiej
Pogoda na jutro
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś, czyli na sobotę, 17.01. W ciągu dnia w wielu częściach kraju termometry wskażą ujemne wartości. Miejscami jednak temperatura wyniesie kilka stopni powyżej zera. Sobota zapowiada się pochmurnie, choć niebo będzie się rozpogadzać.

W sobotę w wielu miejscach wystąpi zachmurzenie, choć niebo będzie się rozpogadzać, szczególnie w południowych i wschodnich częściach kraju. Na termometrach zobaczymy od -7 st. C na północnym wschodzie, poprzez -2/-1 st. C w centralnej Polsce, do 4 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-wschodni wiatr. Będzie on słaby i umiarkowany, jedynie okresowo dość silny.

Klatka kluczowa-166198
Pogoda na jutro
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w sobotę

Na wschodzie Polski wilgotność powietrza wyniesie mniej niż 60 procent. W innych częściach kraju będzie ona wyższa, największa na północnym zachodzie, gdzie przekroczy 80 procent. Aura będzie słoneczna, ale mroźna. Warunki biometeo będą neutralne.

Klatka kluczowa-166224
Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W sobotę w Warszawie aura będzie pogodna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -4 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie ma rosnąć, w południe dojdzie do 1022 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Sobota w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurna z przejaśnieniami, po południu - rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy do -4 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie będzie rosło, a w południe sięgnie 1033 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W sobotę aura w Poznaniu będzie pochmurna, natomiast wystąpią większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna nie przekroczy 2 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie ma rosnąć i w południe wyniesie 1018 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu pojawi się zachmurzenie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W sobotę aura w Krakowie będzie pogodna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 0 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie będzie rosło, w południe wyniesie 1003 hPa.

Klatka kluczowa-166218
Warunki drogowe w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Jaga/ Kontakt24

Udostępnij:
TAGI:
prognozapogodaPolska
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Mroźna, zimna noc
Niebezpieczna noc. Tam obowiązują ostrzeżenia IMGW
Prognoza
Morskie Oko, widok na Rysy w piątek rano
Znaczne ryzyko lawin w weekend. TOPR ostrzega
Polska
Noc mgła zima
Nocą miejscami będzie mgliście
Prognoza
Pies wpadł do lodowatego Dunaju
Dunaj zamarzł. Pod psem załamał się lód
Świat
Orbiter MAVEN i Mars - wizja artysty
Schowała się za Marsem i przestała odpowiadać. Szukają MAVEN
Fale, ocean, wzburzone morze, sztorm
"Głębiny oceanu nie mogą być jak dziki zachód"
Świat
Ferie zimowe, śnieg
Siarczysty mróz zaczyna swój pochód
Prognoza
hipo
Władze zamknęły słynny park
Świat
Powódź błyskawiczna w Australii
Ściana wody. Chłopiec czekał na pomoc na dachu
Świat
Rybak ponad 18 godzin płynął na drzwiach lodówki
Dryfował całą noc na drzwiach lodówki
Świat
Pyton
Myślała, że śpi na niej pies. Usłyszała męża: kochanie, nie ruszaj się
Świat
Niedźwiedź brunatny, sen zimowy, zima
"Wyglądają jak martwe, ale to wciąż precyzyjnie kontrolowany proces"
Ciekawostki
Śnieżyca sparaliżowała Toronto
Silne opady śniegu w rocznicę potężnej śnieżycy
Świat
Starcie mrozu i ciepła nad Polską
Syberyjski wyż zwycięży. Do kiedy potrwa tęgi mróz
Prognoza
Zimowa aura przyczyniła się do potężnego karambolu na autostradzie w stanie Nowy Jork
Atak zimy w stanie Nowy Jork. Potężny karambol na autostradzie
Świat
Mgła
Mglisty i mroźny poranek. IMGW ostrzega
Prognoza
Oblodzenie, lód, zima, mróz, zimno
Mroźny wschód, ciepły zachód. Pogoda na dziś
Prognoza
Komar
"Wyraźnie preferują krew ludzką". Dlaczego tak się dzieje?
Ciekawostki
Pekin, stolica Chin
Pekin bez smogu. Wysoką cenę płacą za to rolnicy
Smog
Mroźna noc
Zimna noc, możliwe marznące mgły
Prognoza
Kolejny dzień z mroźną nocą i słońcem za dnia
Weekend przyniesie sporą zmianę w pogodzie. Tak zaczną się ferie zimowe
Prognoza
Członkowie misji Crew 11 wrócili z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na Ziemię
Czy dowiemy się, co dolega choremu astronaucie?
Zagraża nam przeraźliwe zimno
Strach patrzeć na mapy. Mróz jak w czasie największych zim w historii
Arleta Unton-Pyziołek
Zniszczona promenada w Trzebieży
Promenada w Trzebieży zniszczona. Taras widokowy "złamany na pół"
Polska
W Białymstoku zima nigdzie się nie wybiera
Gołoledź zamknęła szkoły
Polska
Gorąco, upał
2025 rok na podium. To nie jest dobra wiadomość
Załoga Crew 11 wylądowała na Ziemi
Kapsułę otoczyły delfiny. Dragon z chorym astronautą już na Ziemi
Świat
Uwaga na marznące opady
Tu wciąż pada marznący deszcz. IMGW przedłuża alarmy
Prognoza
"Mróz odżyje i to z większą siłą"
Nadchodzi silny mróz z Syberii. "Modele są zgodne"
Prognoza
Śnieg
Chmury spowiją niebo, miejscami poprószy śnieg
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom