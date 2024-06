W piątek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. W zachodniej części kraju oraz na Pomorzu okresami popada deszcz do 1-10 litrów na metr kwadratowy i niewykluczone są burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza w rejonie Pomorza Zachodniego, przez 25-26 st. C w centralnej i południowej Polsce, do 27 st. C lokalnie na Pogórzu. Wiatr z kierunków południowych powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie.