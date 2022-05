Pogoda na dziś - sobota, 14.05. W części kraju możliwy deszcz, do 22 stopni

Pogoda na dziś, sobotę 14.05, przyniesie w niektórych regionach niewielkie opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 15 do 22 stopni Celsjusza. Powieje silniejszy wiatr, który lokalnie rozpędzi się do 70 kilometrów na godzinę.

Polska będzie w obszarze podwyższonego ciśnienia, związanego z potężnym wyżem znad zachodniej Europy. Jednak nad północne regiony kraju wbije się w sobotę płytka zatoka niżowa z chłodnym frontem atmosferycznym. Z północy popłynie chłodne powietrze polarne.

Pogoda na dziś - sobota, 14.05

Pogoda na dziś, czyli sobotę, 14.05, zapowiada się z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, na północy kraju wzrastającym do dużego z przelotnymi opadami deszczu do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach w głębi Polski rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę, a na północy do 70 km/h.

Warunki biometeorologiczne - sobota, 14.05

W sobotę najwyższej wilgotności powietrza możemy spodziewać się na północy, przekroczy tam 80 procent. Im dalej na południe, tym będzie spadać, poniżej 70 procent. W części północno-wschodniej odczujemy chłód, a w reszcie Polski - komfort termiczny. Na północy biomet będzie niekorzystny, a w pozostałej części kraju - neutralny.

Pogoda na dziś - Warszawa

W sobotę utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wzrośnie do 18 st. C. Północno zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 55 km/h. Ciśnienie w południe sięgnie 1002 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk

Prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, niewykluczony przelotny deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 17 st. C. Powieje północno zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 70 km/h. Ciśnienie w południe dojdzie do 1012 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W sobotę zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane. Termometry pokażą do 20 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura osiągnie maksymalnie 22 st. C. Północno zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie w południe sięgnie 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Na niebie utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą do 21 st. C. Powieje północno zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 990 hPa.

Warunki drogowe w sobotę 14.05

