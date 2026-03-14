W sobotę w większości kraju dopisze pogodna i słoneczna aura. Jedynie na zachodzie wystąpi duże i całkowite zachmurzenie, a w rejonie Pomorza Zachodniego przejściowo możliwe są słabe opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 12-14 stopni Celsjusza na północnym zachodzie do 18-20 st. C na południu i w centrum kraju. Wiatr wiejący z południa będzie umiarkowany, w porywach dość silny, sięgający 40-50 kilometrów na godzinę, a w górach - do 50-70 km/h.

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 50 do 80 procent. Warunki biometeo przeważnie będą korzystne, tylko na krańcach południowych i zachodnich - neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka słoneczna sobota. Termometry pokażą maksymalnie 18-20 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowy, umiarkowany, w porywach - dość silny. Ciśnienie w południe wyniesie 994 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W sobotę w Gdyni, Gdańsku i Sopocie będzie pogodna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15-16 st. C. Powieje wiatr południowy, umiarkowany, w porywach dość silny. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Poznań

Sobota upłynie w Poznaniu pod znakiem pogodnej aury. Temperatura maksymalna wyniesie 16-17 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, umiarkowany, w porywach - dość silny. Ciśnienie w południe wyniesie 992 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu będzie pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie 18-20 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany, w porywach dość silny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 988 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Kraków

Sobota w Krakowie zapowiada się słonecznie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 17-19 st. C. Wiał będzie wiatr południowy, umiarkowany, w porywach dość silny. Ciśnienie w południe wyniesie 982 hPa i będzie wzrastać.