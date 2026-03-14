Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - sobota, 14.03. Mocniej powieje, do 20 stopni na termometrach

|
Wiosennie
Warunki biometeo
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Sobota 14.03 przyniesie na ogół pogodną aurę. Termometry pokażą maksymalnie 20 stopni Celsjusza. Aura przeważnie korzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

W sobotę w większości kraju dopisze pogodna i słoneczna aura. Jedynie na zachodzie wystąpi duże i całkowite zachmurzenie, a w rejonie Pomorza Zachodniego przejściowo możliwe są słabe opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 12-14 stopni Celsjusza na północnym zachodzie do 18-20 st. C na południu i w centrum kraju. Wiatr wiejący z południa będzie umiarkowany, w porywach dość silny, sięgający 40-50 kilometrów na godzinę, a w górach - do 50-70 km/h.

Pogoda na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 50 do 80 procent. Warunki biometeo przeważnie będą korzystne, tylko na krańcach południowych i zachodnich - neutralne.

Warunki biometeo
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka słoneczna sobota. Termometry pokażą maksymalnie 18-20 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowy, umiarkowany, w porywach - dość silny. Ciśnienie w południe wyniesie 994 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W sobotę w Gdyni, Gdańsku i Sopocie będzie pogodna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15-16 st. C. Powieje wiatr południowy, umiarkowany, w porywach dość silny. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Poznań

Sobota upłynie w Poznaniu pod znakiem pogodnej aury. Temperatura maksymalna wyniesie 16-17 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, umiarkowany, w porywach - dość silny. Ciśnienie w południe wyniesie 992 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu będzie pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie 18-20 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany, w porywach dość silny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 988 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Kraków

Sobota w Krakowie zapowiada się słonecznie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 17-19 st. C. Wiał będzie wiatr południowy, umiarkowany, w porywach dość silny. Ciśnienie w południe wyniesie 982 hPa i będzie wzrastać.  

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Jaga/Kontakt24

Udostępnij:
Tagi:
prognozapogodaPolska
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Silny wiatr
Porywy nawet do 100 km/h. IMGW ostrzega
Prognoza
Powodzie na Litwie
Zawyły syreny, zalało 20 domów
Świat
Dzik w centrum handlowym
Nietypowy "klient" w centrum handlowym
Świat
Nocne opady deszczu
Tutaj nocą mogą przydać się parasole
Prognoza
Lawa przecięła autostradę na wyspie Reunion
Erupcja na wyspie. Lawa przelała się przez jedną z dróg
Świat
Zerwany dach kościoła
Nawałnica w stolicy. Wiatr łamał drzewa, zerwał dach kościoła
Świat
Ziemia
Zmiany klimatu wydłużają dobę na Ziemi
Nauka
Przebiśniegi, deszcz, wiosna, przedwiośnie
Pogoda na weekend. Zacznie się zmiana aury
Prognoza
W Korei Południowej sypnęło śniegiem
Sypnęło śniegiem w Korei Południowej
Świat
Koszyk wielkanocny
Jaka będzie Wielkanoc? IMGW podał prognozę
Prognoza
Na początku marca do Europy dotarł pył znad Sahary
"Brudny deszcz" padał w Europie. Opisała go NASA
Smog
Upały w południowej Kalifornii
"Dlaczego pocimy się na początku marca?". Zapanowały rekordowe upały
Świat
Rakieta SLS wykorzystywana podczas misji Artemis II
Lot wokół Księżyca. NASA podała nowy możliwy termin misji
Nauka
Deszcz, wiosna, deszczowo, ulewa, pogoda
Będzie ciepło, ale miejscami popada
Prognoza
Dywan kwiatów w Dolinie Śmierci
Eksplozja kolorów na pustyni. Pierwsza taka od dekady
Świat
Miejsce, gdzie doszło do potężnego osuwiska skalnego
Fala wspięła się na kilkaset metrów, wyrwała drzewa z korzeniami
Świat
Akcja poszukiwawcza po osuwiskach w strefie Gamo Gofa w Etiopii
Osuwisko zmiotło prawie dwieście domów. Rośnie liczba ofiar
Świat
Przymrozki, mróz, zimno, lód
Nocą miejscami pojawią się przymrozki
Prognoza
Wypływ lawy z wulkanu Piton de la Fournaise na Reunionie
Lawa o włos od drogi. Coś takiego nie zdarzyło się od prawie 20 lat
Świat
Pioruny, burze, noc
Strefa burz jest nieruchoma
Polska
Mbadokai Beach in Deranitan, East Nusa Tenggara
Nie odpływały. Część z nich zginęła
Świat
tatry grzyb
W Polsce odkryto nowy gatunek grzyba
Polska
warszawa shutterstock_2273407003
Efekt fenowy podgrzeje część Polski. Potem przyjdą opady śniegu
Prognoza
Jeżozwierz w miejscowości Alwernia (województwo małopolskie)
Egzotyczne zwierzę przecięło drogę kierowcy z Małopolski
Polska
Susza hydrologiczna
Susza "wisi w powietrzu"
Polska
Powódź w Australii
Odnaleziono ciała turystów. "Przyjechali, by zobaczyć nasz piękny kraj"
Świat
Sytuacja pogodowa nad Europą
Marcowe wahnięcie temperatury. "Szykuje nam się zmiana"
Prognoza
Wiosna pyłki alergia brzoza
Od stycznia do września. Tyle może trwać sezon alergii
Ciekawostki
Deszcz, parasole
Wyciągnijcie parasole
Prognoza
Wstęgor królewski z Cabo San Lucas
"Ryby końca świata" wypłynęły na plażę
Świat
Zwiń opisWięcej
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom