Pogoda na dziś - sobota 12.11. Rozpogodzenia w nielicznych miejscach

Pogoda na dziś. Sobota 12.11 w większości kraju upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Lokalnie, szczególnie na Mazurach, niewykluczona jest mżawka. Największe szanse na to, że pokaże się słońce, są w południowych regionach.

W sobotę będzie pochmurno. Jedynie na południu kraju jest szansa na więcej rozpogodzeń. W niektórych miejscach, szczególnie na Mazurach, słabo może popadać mżawka. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Podlasiu, Mazurach i Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie wiać słabo.