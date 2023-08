Pogoda na dziś - sobota 12.08. Słoneczny i miejscami upalny dzień

Pogoda w sobotę dopisze. Będzie słonecznie, bardzo ciepło, a miejscami zrobi się upalnie. W najcieplejszej chwili dnia termometry w cieniu wskażą do 30 stopni Celsjusza.

Sobota zapowiada się pogodnie i słonecznie. W drugiej części dnia na zachodzie kraju zacznie się chmurzyć, do umiarkowanego lub dużego zachmurzenia Temperatura maksymalna wyniesie od 23-24 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 29-30 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby, a powieje na ogół z kierunku południowo-zachodniego, na wschodzie okaże się północno-wschodni.