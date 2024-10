Sobota przyniesie na ogół pogodną aurę na wschodzie, południu i w centrum kraju. Tylko na zachodzie Polski będzie się chmurzyć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 stopni Celsjusza na Podlasiu i Podkarpaciu, przez 13 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na zachodzie. Powieje północno-wschodni wiatr, skręcający od zachodu na południowy, słaby i umiarkowany.