W sobotę będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami na wschodzie i w centrum kraju. Na południu spodziewane są rozpogodzenia. Na północnym zachodzie i północy możliwy jest miejscami słaby deszcz lub mżawka. Termometry pokażą maksymalnie od 12 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17-18 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.