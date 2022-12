Pogoda na dziś - sobota 10.12. Sypało w nocy, sypnie i za dnia. Zmarzniemy

Pogoda na dziś. W sobotę 10.12 w niektórych regionach kraju spadnie do kilku centymetrów śniegu. Lokalnie na południowym wschodzie Polski wystąpią też opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Kierowcy powinni uważać na śliskie nawierzchnie jezdni.

W sobotę będzie pochmuno z przejaśnieniami. Na południu, wschodzie i w centrum kraju pojawią się opady śniegu rzędu 3-7 centymetrów. Ponadto na krańcach południowo-wschodnich popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Drogi będą śliskie. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 3 st. C na Podkarpaciu. Z kierunku północno-wschodniego wiatr powieje ze słabą siłą.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Sobota w Gdańsku , Sopocie i Gdyni upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie 1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie waha się, w południe barometry wskażą 1011 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Kraków

W sobotę w Krakowie będzie pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 976 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Na sobotę dla Poznania prognozowana jest pochmurna aura z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie maksymalnie do -1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 998 hPa.

Pogoda na dziś - Warszawa

Mieszkańcy Warszawy powinni spodziewać się w sobotę na ogół pochmurnej aury. Mogą pojawić się również słabe opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie 0 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 995 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Sobota we Wrocławiu będzie pochmurna z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 0 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 993 hPa.