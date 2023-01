Pogoda na dziś - sobota 07.01. Pochmurny początek weekendu, miejscami spadnie śnieg

Pogoda na dziś. Sobota 07.01 zapowiada się przeważnie pochmurno, a w niektórych regionach prognozowane są opady śniegu, śniegu z deszczem oraz deszczu. Na termometrach zobaczymy od -5 do 9 stopni Celsjusza. W całym kraju zapanują niekorzystne warunki biometeorologiczne.

Sobota przyniesie w całym kraju pochmurne niebo, które w ciągu dnia będzie jednak się przejaśniać. Na Suwalszczyźnie prognozowane są opady śniegu do 1 centymetra. Na Podkarpaciu może spaść deszcz ze śniegiem, a na Pomorzu i na Ziemi Lubuskiej popada sam deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Podlasiu do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków południowych.