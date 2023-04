Pogoda na dziś - sobota 01.04. Chłodno, wilgotno, w części kraju także wietrznie

Temperatura maksymalna wyniesie od 5-6 stopni Celsjusza w rejonie Wybrzeża i Pomorza, przez 9-10 st. C w centralnych regionach, do 13 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, tylko na północy kraju - północno-wschodni. Powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie, w porywach na Pomorzu rozpędzając się do 50-60 kilometrów na godzinę.