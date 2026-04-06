Prognoza pogody na noc

Lany poniedziałek przyniesie nam zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami - dopiero w godzinach popołudniowych od zachodu mają postępować większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia z zanikiem opadów. Ma padać głównie deszcz do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Chwilami, głównie w północno-wschodniej Polsce, może padać deszcz ze śniegiem, zaś w górach śnieg - w Tatrach do 5 centymetrów. W ciągu dnia pojawić się mogą lokalne, słabe burze z intensywniejszym opadem krupy śnieżnej.

Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza w północno-wschodniej Polsce, przez 9-11 st. C w większości regionów, do 12 st. C na Ziemi Lubuskiej. Odczujemy jednak zgoła inną temperaturę - na Wybrzeżu około 0 st. C, na północy - 2-3 st. C, a w innych częściach kraju - 4-5 st. C. Powieje dość silny i silny wiatr z kierunków zachodnich, w porywach osiągający prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę. Na północy okresowo powieje bardzo silnie, do 80-90 km/h, a w pasie pobrzeża lokalnie ponad 90 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 60 procent w południowo-zachodniej Polsce do 90 procent na wschodzie. W całym kraju będzie nam chłodno i zapanuje niekorzystny biomet.

Pogoda na dziś - Warszawa

Poniedziałek w Warszawie zapowiada się pochmurno z przelotnym deszczem. Na termometrach zobaczymy 10 st. C, ale odczujemy 4 st. C. Powieje zachodni i północno-zachodni wiatr, dość silny do okresowo silnego, z porywami rozwijającymi prędkość 50-70 km/h. Barometry w południe wskażą 1004 hPa, ciśnienie ma lekko rosnąć.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

W poniedziałek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wystąpi duże zachmurzenie i przelotne opady - początkowo deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej, później deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 8 st. C, odczuwalna zaś 2-3 st. C. Zachodni wiatr będzie silny i bardzo silny wiatr, w porywach sięgający 80 km/h. Ciśnienie ma lekko rosnąć i w południe zobaczymy na barometrach 1015 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Poniedziałkowy poranek upłynie w Poznaniu pod znakiem dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu. Później zachmurzenie zmniejszy się do umiarkowanego i przestanie padać. Termometry wskażą do 11 st. C, ale odczujemy 5-6 st. C. Powieje zachodni i północno-zachodni wiatr, dość silny do okresowo silnego, w porywach rozwijając 50-70 km/h. W południe ciśnienie osiągnie 1010 hPa i będzie lekko rosnąć.

Pogoda na dziś - Wrocław

Poniedziałek we Wrocławiu rozpocznie się dużym zachmurzeniem i przelotnym deszczem. Później chmur będzie mniej, a opady ustaną. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 11 st. C, odczujemy zaś 5-6 st. C. Wystąpi dość silny, okresowo silny wiatr z porywami sięgającymi 50-60 km/h powieje, z zachodu i północnego zachodu. Barometry pokażą w południe 1008 hPa, ciśnienie ma lekko rosnąć.

Pogoda na dziś - Kraków

Mieszkańców Krakowa w poniedziałek czeka duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, ale po południu możliwe będą większe rozpogodzenia i zanik opadów. Temperatura wzrośnie do 11 st. C, ale odczujemy zaledwie 6-7 st. C. Powieje zachodni i północno-zachodni wiatr, dość silny do okresowo silnego, w porywach sięgając 40-60 km/h. W południe zobaczymy na barometrach 995 hPa, ciśnienie będzie lekko rosnąć.