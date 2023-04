Pogoda na dziś - poniedziałek 10.04. Ciepło i dużo słońca w większości kraju

W poniedziałek zachmurzenie będzie duże z licznymi rozpogodzeniami na zachodzie i w centrum kraju. We wschodnich regionach pojawią się przelotne opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy, w tej części kraju możliwe są też pojedyncze burze z opadami rzędu 10-20 l/mkw. Temperatura maksymalna na terenie całego kraju wyniesie od 13 do 15 stopni Celsjusza Wiatr ze zmiennych kierunków w większości kraju powieje słabo, tylko na wschodzie okaże się umiarkowany, północno-wschodni.