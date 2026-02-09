Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na dziś - poniedziałek, 9.02. Mroźny początek tygodnia

|
Zima, pogoda
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Poniedziałek, 9.02 przyniesie dość niskie temperatury. Miejscami powieje dość silny wiatr potęgujący odczucie zimna.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

W poniedziałek będzie pochmurnie, ale z postępującymi od północnego wschodu w głąb kraju przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie od -9/-8 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez -7/-4 st. C w centrum kraju, do -1/0 st. C na Śląsku i Ziemi Lubuskiej. W większości kraju wiatr ze wschodu i południowego wschodu okaże się umiarkowany. Na wschodzie i północy powieje jednak silniej, przez co mieszkańcy tych rejonów odczują większy ziąb, niż wynikałoby to z wartości na termometrach.

Klatka kluczowa-215661
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 70 procent na północnym wschodzie do ponad 80 procent na południu. W całej Polsce odczujemy zimno, a warunki biometeo okażą się neutralne.

Klatka kluczowa-215641
Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W poniedziałek w Warszawie będzie pochmurnie z większymi przejaśnieniami. Słupki rtęci wskażą maksymalnie -7 st. C. Wiatr ze wschodu i południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany. Początkowo ciśnienie będzie stabilne (w południe wyniesie 1008 hektopaskali), ale po południu zacznie spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W poniedziałek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapanuje pochmurna aura z większymi przejaśnieniami. Temperatura wyniesie maksymalnie -7 st. C. Wiatr, wiejący ze wschodu i południowego wschodu, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe obniży się do 1020 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Poniedziałek przyniesie w Poznaniu pochmurną pogodę z większymi przejaśnieniami. Na termometrach pokażą się nie więcej niż -2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu i południowego wschodu. Ciśnienie maleje, w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W poniedziałek mieszkańców Wrocławia czeka pochmurna aura z przejaśnieniami. Temperatura osiągnie maksymalnie 0 st. C. Da się odczuć słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu i południowego wschodu. Początkowo ciśnienie będzie stabilne (w południe wyniesie 1000 hPa), ale po południu zacznie spadać.

Pogoda na dziś - Kraków

Poniedziałek w Krakowie będzie pochmurny, ale pojawią się przejaśnienia. Termometry pokażą maksymalnie -2 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie ze wschodu i południowego wschodu. Wpierw ciśnienie okaże się stabilne (w południe wyniesie 988 hPa), a po południu będzie spadać.

Klatka kluczowa-215633
Warunki drogowe w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

prognozapogodaprognoza pogody
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
