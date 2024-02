Pogoda na dziś - poniedziałek, 5.02. Ciepło, pochmurno, mokro i wietrznie

W poniedziałek wystąpi duże zachmurzenie z opadami deszczu o sumie 1-15 litrów wody na metr kwadratowy. Na Suwalszczyźnie i Mazurach może popadać deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu, który okresami w porywach osiągnie 60-80 kilometrów na godzinę. W strefie brzegowej prognozuje się porywy przekraczające 80 km/h.

Warunki biometeorologiczne - poniedziałek, 5.02

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od 80 do 90 procent. W całym kraju odczujemy zimno, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W poniedziałek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wystąpi duże zachmurzenie z przejaśnieniami i opadami deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 6 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, północno-zachodni, okresami w porywach powieje do 60-80 km/h. Ciśnienie osiągnie w południe 1002 hPa.