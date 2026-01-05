Prognoza pogody na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

W poniedziałek na południu kraju dopisze pogodna aura, zachmurzenie okaże się małe głównie przez chmury piętra wysokiego. W drugiej części dnia wzrośnie ono do umiarkowanego. W centrum spodziewane jest umiarkowane zachmurzenie bez opadów. Na północy zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Miejscami, szczególnie na północnym zachodzie, może spaść słaby, przelotny opad śniegu, którego suma wyniesie mniej niż centymetr. Temperatura maksymalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez -2 st. C w centrum kraju, do -1 st. C, lokalnie 0 st. C na zachodzie. Na południu powieje słaby wiatr, przeważnie z kierunków południowych. W większości kraju okaże się on południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy jeszcze dość silny z możliwymi porywami do 50 km/h. Tam, gdzie mocno będzie wiać, mogą wystąpić zamiecie śnieżne.

Warunki biometeo w poniedziałek

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 60 do 85 procent. W całym kraju odczujemy zimno. Warunki biometeo będą neutralne w południowej połowie kraju, przechodzące w niekorzystne na północy.

Pogoda na dziś - Warszawa

Na poniedziałek w Warszawie prognozowane jest zachmurzenie od dużego do umiarkowanego. Tego dnia nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -3/-2 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-zachodni do południowego, słaby. Ciśnienie będzie rosło, następnie wahało się, w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W poniedziałek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie pojawi się duże zachmurzenie, nie można wykluczyć wystąpienia słabego, przelotnego śniegu, a początkowo - zamieci śnieżnej. Temperatura maksymalna nie przekroczy -1 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-zachodni, początkowo dość silny, następnie słabnący do umiarkowanego i słabego pod koniec dnia. Ciśnienie początkowo będzie rosło, następnie zacznie się wahać, w południe wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W poniedziałek w Poznaniu pojawi się zachmurzenie od dużego do umiarkowanego. Opady śniegu nie wystąpią. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -1 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-zachodni do południowego, słaby. Ciśnienie będzie rosło, a następnie wahało się, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Poniedziałek we Wrocławiu będzie pogodny. Pojawi się zachmurzenie małe, okresami aura będzie pochmurna. Temperatura maksymalna nie przekroczy -1 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni do południowego i zmiennego, słaby. Ciśnienie będzie wahać się, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka pogodny poniedziałek. Spodziewane jest zachmurzenie od małego do umiarkowanego. Termometry wskażą maksymalnie -2 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 990 hPa.

