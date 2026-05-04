Prognoza Pogoda na dziś - poniedziałek 4.05. Mogą kłębić się burzowe chmury Arleta Unton-Pyziołek

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

W poniedziałek na niebie zobaczymy kłębiaste, małe i umiarkowane zachmurzenie - więcej chmur pojawi się tylko w regionach północnych i zachodnich. Deszcz o sumie do 5-20 litrów na metr kwadratowy może okresowo może padać na Pomorzu, Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie, Kujawach, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Niewykluczone będą burze

Termometry wskażą od 20 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 26-27 st. C w centrum oraz na południu Polski. Z południowego zachodu i zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, na północy i wschodzie z porywami do 50-60 kilometrów na godzinę, a w burzach silny.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 40 procent w regionach południowych do ponad 80 procent na północy. W większości regionów odczujemy ciepło, komfort termiczny wystąpi jedynie na północnym zachodzie. Zapanują neutralne warunki biometeorologiczne, przechodzące w niekorzystne.

Warunki biometeo w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie poniedziałek zapowiada się słonecznie, ale po po południu chmur będzie więcej. Termometry wskażą maksymalnie do 26 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie ma wolno spadać, w południe osiągnie 1000 hPa .

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Poniedziałek przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu i ryzykiem burzy. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 23 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 1010 hPa i ma powoli spadać.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu w poniedziałek spodziewane jest umiarkowane zachmurzenie, w drugiej części dnia wzrastające do dużego z możliwością wystąpienia przelotnego deszczu, a nawet burzy. Na termometrach zobaczymy 25 st. C. Wiatr z południowego zachodu okaże się umiarkowany i dość silny. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa, ma wolno spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka w poniedziałek umiarkowane zachmurzenie. Późnym popołudniem i pod wieczór chmur będzie coraz więcej, może padać. Termometry pokażą do 26 st. C. Z południowego zachodu powieje wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe sięgnie 998 hPa i ma powoli spadać.

Pogoda na dziś - Kraków

Poniedziałek w Krakowie zapowiada się dość pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 27 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie osiągnie w południe 987 hPa i ma wolno spadać.