Pogoda na dziś - poniedziałek 31.01. Nad część kraju nasunie się zatoka niżu

Pogoda na poniedziałek

Pierwszego dnia tygodnia czeka nas pochmurna aura z przejaśnieniami w centrum oraz miejscami na północy i wschodzie kraju. We wschodnich i południowych regionach okresami będą występować opady śniegu rzędu 1-3 centymetrów. Na zachodzie popada deszczu ze śniegiem do 3 l/mkw.

Temperatura maksymalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Podlasiu i Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr w większości kraju będzie wiać z kierunku północno-zachodniego, umiarkowanie. Na wschodzie okresami powieje dość silnie, w porywach osiągając prędkość do 40-60 km/h. Na zachodzie będzie słaby, północno-wschodni.