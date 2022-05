Pogoda na dziś - poniedziałek 30.05. Obfite opady, burze i bardzo silne porywy wiatru

W poniedziałek zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. We wschodniej i północno-wschodniej części kraju pojawią się przelotne opady deszczu rzędu 10-30 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie wystąpią także burze z opadami do 40 l/mkw. W pozostałych miejscach przelotnie popada, a w trakcie burz spadnie do 5-15 l/mkw.

Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W trakcie wyładowań atmosferycznych w porywach rozpędzi się do 80-90 kilometrów na godzinę.