Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - poniedziałek, 30.03. Deszczowo, miejscami będzie tylko 6 stopni

|
Pochmurny i deszczowy dzień
Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś - poniedziałek, 30.03. Dzień zapowiada się ze słabymi opadami deszczu w części kraju. Na termometrach zobaczymy miejscami tylko sześć stopni Celsjusza.

Pierwszy dzień tygodnia na przeważającym obszarze kraju upłynie pod znakiem z zachmurzeniem dużym i całkowitym z rozpogodzeniami w pasie od Dolnego Śląska po Suwalszczyznę. Na południowym wschodzie oraz na zachodzie można spodziewać się słabych opadów do 1-5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 6-7 stopni Celsjusza na zachodzie do 10-12 st. C na wschodzie kraju. Nadciągnie słaby i umiarkowany wiatr, na wschodzie północno-zachodni, na zachodzie południowo-zachodni (w porywach osiągnie prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę).

Klatka kluczowa-325213
Pogoda na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Największą wilgotność, osiągającą nawet 95 procent, odnotujemy w rejonie Pomorza i Wielkopolski. Na przeważającym obszarze kraju jej wartość wyniesie w granicach 60-70 procent. Na zachodzie i północnym zachodzie odczujemy chłód, w pozostałej części Polski zapanuje komfort termiczny. Biomet okaże się na ogół neutralny, tylko w części południowo-wschodniej i zachodniej aura wpłynie niekorzystnie na nasze samopoczucie.

Klatka kluczowa-325233
Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W poniedziałek w Warszawie można spodziewać się pochmurnej aury i rozpogodzeniami, padać nie powinno. Temperatura wzrośnie do 11-12 st. C. Nadciągnie zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Sopocie, Gdańsku i Gdyni poniedziałek przyniesie pochmurną aurą z rozpogodzeniami oraz brak opadów. Na termometrach zobaczymy do 10-11 st. C. Powieje wiatr z południa z umiarkowaną siłą. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Poznań

To będzie pochmurny poniedziałek z przejaśnieniami, okresami w Poznaniu pojawią się słabe opady deszczu rzędu 1 l/mkw. Temperatura maksymalna osiągnie 6-7 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Szykuje się poniedziałek z pochmurną aurę z rozpogodzeniami, a w drugiej części dnia - słabymi opadami deszczu (do 1 l/mkw.). Na termometrach we Wrocławiu zobaczymy do 8-9 st. C. Południowo-zachodni i zachodni wiatr będzie umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 997 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Kraków

Poniedziałek w Krakowie zapowiada się pochmurnie, okresami ze słabymi opadami deszczu. Termometry pokażą do 9-10 st. C. z zachodu nadciągnie słaby wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 986 hPa i będzie się wahać.

Klatka kluczowa-325206
Warunki drogowe w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

Udostępnij:
Tagi:
prognoza pogodypogodaprognoza
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom