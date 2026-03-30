Pierwszy dzień tygodnia na przeważającym obszarze kraju upłynie pod znakiem z zachmurzeniem dużym i całkowitym z rozpogodzeniami w pasie od Dolnego Śląska po Suwalszczyznę. Na południowym wschodzie oraz na zachodzie można spodziewać się słabych opadów do 1-5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 6-7 stopni Celsjusza na zachodzie do 10-12 st. C na wschodzie kraju. Nadciągnie słaby i umiarkowany wiatr, na wschodzie północno-zachodni, na zachodzie południowo-zachodni (w porywach osiągnie prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę).

Warunki biometeo

Największą wilgotność, osiągającą nawet 95 procent, odnotujemy w rejonie Pomorza i Wielkopolski. Na przeważającym obszarze kraju jej wartość wyniesie w granicach 60-70 procent. Na zachodzie i północnym zachodzie odczujemy chłód, w pozostałej części Polski zapanuje komfort termiczny. Biomet okaże się na ogół neutralny, tylko w części południowo-wschodniej i zachodniej aura wpłynie niekorzystnie na nasze samopoczucie.

Warunki biometeo w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W poniedziałek w Warszawie można spodziewać się pochmurnej aury i rozpogodzeniami, padać nie powinno. Temperatura wzrośnie do 11-12 st. C. Nadciągnie zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Sopocie, Gdańsku i Gdyni poniedziałek przyniesie pochmurną aurą z rozpogodzeniami oraz brak opadów. Na termometrach zobaczymy do 10-11 st. C. Powieje wiatr z południa z umiarkowaną siłą. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Poznań

To będzie pochmurny poniedziałek z przejaśnieniami, okresami w Poznaniu pojawią się słabe opady deszczu rzędu 1 l/mkw. Temperatura maksymalna osiągnie 6-7 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Szykuje się poniedziałek z pochmurną aurę z rozpogodzeniami, a w drugiej części dnia - słabymi opadami deszczu (do 1 l/mkw.). Na termometrach we Wrocławiu zobaczymy do 8-9 st. C. Południowo-zachodni i zachodni wiatr będzie umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 997 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Kraków

Poniedziałek w Krakowie zapowiada się pochmurnie, okresami ze słabymi opadami deszczu. Termometry pokażą do 9-10 st. C. z zachodu nadciągnie słaby wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 986 hPa i będzie się wahać.

