Prognoza

Pogoda na dziś - poniedziałek, 29.12. Taki będzie początek tygodnia

|
Zimowa pogoda, śnieg
Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś, czyli poniedziałek 29.12. Dzień przyniesie opady śniegu w wielu regionach. Miejscami zrobi się ślisko. Powieje dość silny wiatr.

W poniedziałek możemy spodziewać się pochmurnej aury z przejaśnieniami na południowym wschodzie i północnym wschodzie kraju. Pojawią się opady śniegu do jednego centymetra, a na południu oraz północnym wschodzie do dwóch-trzech centymetrów. Na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej wystąpią słabe opady śniegu z deszczem marznącym. Na termometrach zobaczymy od 0 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, przez 1-2 st. C w centrum kraju, do 4-5 st. C na Pomorzu i Wybrzeżu. Powieje zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-124589
Pogoda na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w poniedziałek

Najwyższa wilgotność powietrza czeka nas w poniedziałek w części południowej kraju, przekroczy tam 90 procent. Warunki biometeo wszędzie okażą się niekorzystne, odczujemy zimno.

Klatka kluczowa-124631
Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Poniedziałek przyniesie pochmurną aurę, okresami spadnie słaby śnieg. Na termometrach zobaczymy do 2 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach jego prędkość wyniesie 50 km/h. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 995 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na poniedziałek dla Gdańska, Gdyni i Sopotu prognozowana jest pochmurna aura z większymi przejaśnieniami, okresami opadami śniegu i śniegu z deszczem. Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr z porywami dochodzącymi do 50 km/h. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Poniedziałek w Poznaniu przyniesie pochmurną aurę z opadami śniegu. Termometry pokażą do 3 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach wyniesie do 50 km/h. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Poniedziałek we Wrocławiu zapowiada się pochmurną aurą, okresami z opadami słabego śniegu. Temperatura dojdzie maksymalnie do 1 st. C. Nadciągnie zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 50 km/h. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W pierwszy dzień tygodnia w Krakowie spodziewać można się pochmurnej aury, a okresami okresami słabego śniegu. Na termometrach zobaczymy do 0 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 990 hPa.

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/FILIP SINGER

prognozapogodaprognoza pogody
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
