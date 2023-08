Pogoda na dziś - poniedziałek 28.08. Deszczowe regiony, w części kraju mocno powieje

Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej do 30 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z kierunku północno-zachodniego powieje słabo i umiarkowanie, tylko na Wybrzeżu dość silnie, w porywach osiągając prędkość 40-60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Pogoda na dziś - Warszawa

Na poniedziałek dla Warszawy prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie 26 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 997 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Poniedziałek w Gdańsku , Sopocie i Gdyni przyniesie zmienne zachmurzenie z przewagą dużego. W pierwszej części dnia wystąpią przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Mieszkańcy Poznania w poniedziałek powinni spodziewać się dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami i słabymi przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 21 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Poniedziałek we Wrocławiu będzie pochmurny z przejaśnieniami. Okresami wystąpią słabe przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo zachodni będzie skręcał na północny. Ciśnienie w południe wzrośnie do 995 hPa, następnie zacznie spadać.