Pogoda na dziś - poniedziałek 28.03. Dużo słońca, do 20 stopni, powieje porywisty wiatr

Pogoda na dziś, czyli poniedziałek 28.03, przyniesie sporo słońca. Będzie ciepło, miejscami termometry wskażą nawet 20 stopni. Utrudnieniem okaże się jednak porywisty wiatr, wiejący z prędkością w porywach dochodzącą do 90 kilometrów na godzinę.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na poniedziałek 28.03. To będzie pogodny i ciepły dzień. Na termometrach zobaczymy od 13 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, dość silny wiatr. Jego prędkość w porywach wyniesie od 60 kilometrów na godzinę na południu kraju do 90 km/h na północy.

Pogoda na poniedziałek 28.03 tvnmeteo.pl

Warunki biometo w poniedziałek

Prognozowana wilgotność powietrza w poniedziałek na przeważającym obszarze kraju wyniesie w granicach 60 procent. Jedynie na krańcach północnych przekroczy 70 procent. W większości Polski odczujemy komfort termiczny, tylko na krańcach południowo-wschodnich - ciepło. Biomet będzie niekorzystny w całym kraju.

Warunki biometeo w poniedziałek 28.08 tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Pogodnie. Temperatura wzrośnie do 16 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 50-60 km/h. Ciśnienie w południe dojdzie do 1001 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Zapowiada się pogodny poniedziałek. Termometry pokażą do 13 st. C. Powieje zachodni, dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 60-80 km/h. Ciśnienie w południe osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Pogodnie. Temperatura dojdzie do 17 st. C. Powieje zachodni umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50-60 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Pogodnie. Możliwe jest nawet 20 st. C. Umiarkowany i dość silny, zachodni wiatr w porywach osiągnie do 50-60 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Poniedziałek zapowiada się pogodnie. Termometry wskażą do 19 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny. W porywach sięgnie do 50 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 993 hPa.

Warunki drogowe w poniedziałek 28.03 tvnmeteo.pl

Autor:/dd

Źródło: tvnmeteo.pl