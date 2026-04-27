Prognoza Pogoda na dziś - poniedziałek, 27.04. Słońce będzie przebijać się przez chmury

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

W poniedziałek czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, na zachodzie, północy i w centrum kraju - okresami duże. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15-16 st. C na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Północno-zachodni wiatr, umiarkowany, na wschodzie jeszcze okresami dość silny, w porywach osiągnie do 50 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 50 do 60 procent. Warunki biometeo w całym kraju będą neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

W poniedziałek w Warszawie przyniesie zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry wskażą maksymalnie 14 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się umiarkowany i dość silny. Ciśnienie na chwilę lekko spada, w południe sięgnie 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Trójmiasta czeka w poniedziałek zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie 12 st. C. Wiatr północno zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie bez zmian, w południe 1021 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Na poniedziałek w Poznaniu prognozuje się zachmurzenie na ogół umiarkowane. Termometry wskażą maksymalnie 15 st. C. Powieje Wiatr północno-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie na chwilę lekko spada, w południe sięgnie 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Na poniedziałek we Wrocławiu prognozuje się zachmurzenie na ogół małe. Temperatura maksymalna wyniesie 15 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie na chwilę lekko spada, w południe osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Przed mieszkańcami Krakowa poniedziałek z zachmurzeniem na ogół małym. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 15 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie na chwilę lekko spada, w południe sięgnie 996 hPa.c w