Pogoda na dziś - poniedziałek 26.12. Przydadzą się parasole, na termometrach do 10 stopni

Pogoda na dziś. Poniedziałek 26.12, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, przyniesie w całym kraju pochmurną i deszczową aurę. Na termometrach zobaczymy od 3 do 10 stopni Celsjusza, jednak z uwagi na wysoką wilgotność powietrza i silne podmuchy wiatru w wielu regionach odczujemy zimno.

Niebo nad Polską będzie w poniedziałek zachmurzone, jedynie z niewielkimi przejaśnieniami. Prognozowane są opady deszczu do 8 litrów na metr kwadratowy, a rano na Podlasiu może pojawić się również śnieg i deszcz ze śniegiem.

Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego powieje przeważnie umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. W porywach osiągnie do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na poniedziałek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w całym kraju będzie wysoka i wyniesie około 90 procent. W południowo-zachodniej Polsce odczujemy chłód, a w pozostałych regionach będzie zimno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie prognozowany jest pochmurny poniedziałek z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z zachodu i południowego zachodu, może rozwijać w porywach 40-60 km/h. Ciśnienie wyniesie w południe 1002 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie poniedziałek przyniesie zachmurzone niebo. W ciągu dnia spodziewane są opady deszczu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą 6 st. C. Powieje umiarkowany wiatr zachodni, okresami rozpędzający się do 50-70 km/h. Na barometrach zobaczymy w południe 1009 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pochmurny i deszczowy poniedziałek. W ciągu dnia temperatura wzrośnie maksymalnie do 8 st. C. Zachodni i południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany, okresami silniejszy i osiągający w porywach do 40-60 km/h. W południe barometry wskażą 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Poniedziałek upłynie we Wrocławiu pod znakiem zachmurzenia z przejaśnieniami. W ciągu dnia może również padać deszcz. Na termometrach zobaczymy do 10 st. C. Powieje wiatr z zachodu i południowego zachodu, umiarkowany, okresami rozwijający 40-60 km/h. Ciśnienie w południe osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W poniedziałek w Krakowie zapanuje pochmurna, deszczowa aura. Temperatura maksymalna wyniesie 9 st. C. Wiatr okaże się zachodni i południowo-zachodni, przeważnie umiarkowany, okresami osiągający w porywach 40-60 km/h. Na barometrach zobaczymy w południe 990 hPa.

Warunki drogowe w poniedziałek tvnmeteo.pl

