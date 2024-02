Pogoda na dziś - poniedziałek, 26.02. Temperatura wzrośnie do 16 stopni

Pogoda na dziś. W poniedziałek 26.02 termometry pokażą maksymalnie od 9 do 16 stopni Celsjusza. Miejscami pojawią się słabe opady deszczu. W całym kraju odczujemy komfort termiczny.

Poniedziałek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Nad ranem na Pomorzu pojawią się mgły. Na wschodzie kraju oraz pod koniec dnia miejscami na północy prognozowane są okresowe, słabe opady deszczu do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Pomorzu Gdańskim do 16 st. C w Małopolsce. Powieje południowy i wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.