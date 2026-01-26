Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - poniedziałek, 26.01. W wielu miejscach przyda się parasol

|
Opady marznące, śnieg z deszczem
Pogoda na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś, czyli na poniedziałek 26.01. Początek tygodnia przyniesie nam pochmurną aurę. W dużej części kraju na drogach może być niebezpiecznie z powodu prognozowanych opadów marznącego deszczu, a także śniegu i deszczu ze śniegiem.

Poniedziałek w większości kraju okaże się pochmurny. W ciągu dnia w wielu miejscach prognozowane są opady i zamglenia. Na północnym zachodzie kraju mogą pojawić się okresowe, umiarkowane opady mokrego śniegu i deszczu ze śniegiem. W 12 godzin może go spaść do 7 litrów na metr kwadratowy. W północnych regionach opady marznące mają stopniowo przechodzić w deszcz, popada on także na południowym wschodzie. W południowo-zachodniej części kraju opady mają jednak stopniowo zanikać. W ich miejsce pojawią się większe przejaśnienia, a następnie także rozpogodzenia.

Maksymalna temperatura powietrza wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na północnym wschodzie, poprzez 3 st. C w centralnej części kraju, do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr na północy okaże się wschodni i północno-wschodni, zaś na południu - południowo-wschodni i południowy. Będzie on wiał z umiarkowaną siłą. Okresowo powieje silniej, a w porywach jego prędkość wyniesie do 25-45 kilometrów na godzinę, zaś w górach - nawet ponad 80 km/h.

Klatka kluczowa-185847
Pogoda na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w poniedziałek

Wilgotność powietrza w całym kraju będzie na wysokim poziomie.. W północno-zachodniej części kraju wyniesie powyżej 95 procent, a na południowym zachodzie - poniżej 70 procent. Na południu odczujemy komfort termiczny, a w pozostałych regionach będzie nam chłodno. Warunki biometeorologiczne prawie w całej Polsce będą niekorzystne. Jedynie na południowym zachodzie okażą się one neutralne.

Klatka kluczowa-185881
Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Poniedziałek w Warszawie przyniesie pochmurne niebo. Początkowo mogą pojawić się marznące opady przechodzące w słaby i występujący jedynie okresowo deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 2 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, umiarkowany do słabego. W południe ciśnienie wyniesie 988 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W poniedziałek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie wystąpi zachmurzenie. Początkowo towarzyszyć mu będą marznące opady deszczu, w drugiej części dnia mogą pojawić się umiarkowane opady deszczu ze śniegiem (również potencjalnie marznące). Temperatura maksymalna wyniesie 0 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, umiarkowany do słabego. Ciśnienie będzie się wahać, w południe sięgając 1002 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Poniedziałek w Poznaniu będzie pochmurny. W drugiej części dnia mogą pojawić się przejaśnienia. Rano może się pojawić marznący deszcz lub mżawka. Temperatura maksymalna wyniesie 3 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni do południowego, umiarkowany do słabego. Ciśnienie w południe osiągnie 987 hPa i ma się wahać.

Pogoda na dziś - Wrocław

W poniedziałek we Wrocławiu pojawi się zachmurzenie duże. Przeważnie opady deszczu tam nie wystąpią, jedynie nad ranem może się pojawić słaby opad deszczu i mżawki. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Wiał będzie wiatr z kierunków południowych, umiarkowany. Ciśnienie w południe osiągnie 985 hPa i będzie powoli rosnąć.

Pogoda na dziś - Kraków

W poniedziałek aura w Krakowie okaże się pochmurna. Pojawią się tam zamglenia, a okresowo może padać mżawka. Temperatura maksymalna nie przekroczy 4 st. C. Wiał będzie wiatr zmienny, przeważnie słaby. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 973 hPa.

Klatka kluczowa-185874
Warunki drogowe w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

Udostępnij:
TAGI:
prognozapogodaZimaPolska
Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Uwaga na gołoledź
Alarmy w większości województw. IMGW ostrzega
Prognoza
Śnieg w Nowym Jorku
Białe drogi, pierwsze utrudnienia. Relacje z Nowego Jorku
Świat
Śnieżyce w stanie Maryland - trudne warunki na drogach
Pierwsze ofiary śmiertelne śnieżycy. 900 tysięcy domów bez prądu
Świat
Noc mgła Polska
W nocy będzie pochmurno i mgliście
Prognoza
Krynica-Zdrój
W Krynicy-Zdrój czeka uczta dla ciała i dla ducha
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Zator lodowy na Sanie w rejonie miejscowości Ulucz
Rzeki zamarzają od wschodu po zachód. Niektóre pierwszy raz od lat
Polska
Gołoledź, opady marznące, noc
Uwaga! Czeka nas pogoda dynamiczna i potencjalnie bardzo niebezpieczna
Prognoza
Ameba Naegleria fowleri
Wolno żyjące ameby stanowią coraz większe zagrożenie
Nauka
Gołoledź, zima
Gołoledź. Alert RCB w prawie połowie Polski
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Jakie będą losy mroźnego wyżu
Prognoza
Osuwisko
Szukają zaginionych pod masą błota. Wznowiono działania
Świat
Smog
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
Smog
Deszcz ze śniegiem
W niedzielę popada. Gdzie opady będą większe niż symboliczne
Prognoza
Przez burzę śnieżną na drogach w Oklahomie zapanowały ekstremalne warunki
Burza śnieżna na 2000 kilometrów. A będzie jeszcze większa
Świat
Śnieg, zima, noc
Nocą w części kraju rozwiną się mgły
Prognoza
Burza Ingrid doprowadziła do powodzi w miejscowości Quimperle w Bretanii
Rzeki wystąpiły z brzegów. Ma dalej padać
Świat
Na torosach na plaży w Mikoszewie poślizgnął się 17-latek
17-latek poślizgnął się na torosach w Mikoszewie
Polska
Krynica-Zdrój
Krynica-Zdrój to idealne miejsce na ferie zimowe
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Będzie padać śnieg lub deszcz ze śniegiem
Mróz odpuści, ale nie na długo
Prognoza
wosp
Najnowsza pogoda na finał WOŚP
Prognoza
Oblodzenia, opady marznące
Alert RCB. "Ogranicz podróże"
Polska
Służby dowożą zapasy ludziom uwięzionym na przełęczy Shibar w Afganistanie
Dziesiątki ofiar śmiertelnych, setki uszkodzonych domów
Świat
Śnieżyce w Kastylii i Leon
Prawie 150 dróg zasypanych. Przed służbami "intensywne dni"
Świat
Żarłacz tępogłowy
Prawie tydzień walczył o życie. Zmarł 12-latek zaatakowany przez rekina
Świat
Smog, dym, komin, kopciuch
Alert RCB. "Nie wietrz pomieszczeń"
Smog
Śnieg z deszczem, śnieg
Marznące opady w części kraju. Pogoda na dziś
Prognoza
Osuwisko w Nowej Zelandii
Ziemia osunęła się na kemping. Są zaginieni
Świat
Zima noc śnieg
Przed nami mroźna noc
Prognoza
Niebezpieczna ślizgawica
"Zaczęło padać i trzy minuty później wszędzie było ślisko"
Świat
Wir polarny zsunął się nad Amerykę Północną, temperatura na wysokości ok. 30 km
Wir polarny zaburzył cyrkulację. Druga porcja mrozu może dotrzeć do Polski
Arleta Unton-Pyziołek
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom