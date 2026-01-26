Pogoda na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Poniedziałek w większości kraju okaże się pochmurny. W ciągu dnia w wielu miejscach prognozowane są opady i zamglenia. Na północnym zachodzie kraju mogą pojawić się okresowe, umiarkowane opady mokrego śniegu i deszczu ze śniegiem. W 12 godzin może go spaść do 7 litrów na metr kwadratowy. W północnych regionach opady marznące mają stopniowo przechodzić w deszcz, popada on także na południowym wschodzie. W południowo-zachodniej części kraju opady mają jednak stopniowo zanikać. W ich miejsce pojawią się większe przejaśnienia, a następnie także rozpogodzenia.

Maksymalna temperatura powietrza wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na północnym wschodzie, poprzez 3 st. C w centralnej części kraju, do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr na północy okaże się wschodni i północno-wschodni, zaś na południu - południowo-wschodni i południowy. Będzie on wiał z umiarkowaną siłą. Okresowo powieje silniej, a w porywach jego prędkość wyniesie do 25-45 kilometrów na godzinę, zaś w górach - nawet ponad 80 km/h.

Pogoda na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w poniedziałek

Wilgotność powietrza w całym kraju będzie na wysokim poziomie.. W północno-zachodniej części kraju wyniesie powyżej 95 procent, a na południowym zachodzie - poniżej 70 procent. Na południu odczujemy komfort termiczny, a w pozostałych regionach będzie nam chłodno. Warunki biometeorologiczne prawie w całej Polsce będą niekorzystne. Jedynie na południowym zachodzie okażą się one neutralne.

Warunki biometeo w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Poniedziałek w Warszawie przyniesie pochmurne niebo. Początkowo mogą pojawić się marznące opady przechodzące w słaby i występujący jedynie okresowo deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 2 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, umiarkowany do słabego. W południe ciśnienie wyniesie 988 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W poniedziałek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie wystąpi zachmurzenie. Początkowo towarzyszyć mu będą marznące opady deszczu, w drugiej części dnia mogą pojawić się umiarkowane opady deszczu ze śniegiem (również potencjalnie marznące). Temperatura maksymalna wyniesie 0 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, umiarkowany do słabego. Ciśnienie będzie się wahać, w południe sięgając 1002 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Poniedziałek w Poznaniu będzie pochmurny. W drugiej części dnia mogą pojawić się przejaśnienia. Rano może się pojawić marznący deszcz lub mżawka. Temperatura maksymalna wyniesie 3 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni do południowego, umiarkowany do słabego. Ciśnienie w południe osiągnie 987 hPa i ma się wahać.

Pogoda na dziś - Wrocław

W poniedziałek we Wrocławiu pojawi się zachmurzenie duże. Przeważnie opady deszczu tam nie wystąpią, jedynie nad ranem może się pojawić słaby opad deszczu i mżawki. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Wiał będzie wiatr z kierunków południowych, umiarkowany. Ciśnienie w południe osiągnie 985 hPa i będzie powoli rosnąć.

Pogoda na dziś - Kraków

W poniedziałek aura w Krakowie okaże się pochmurna. Pojawią się tam zamglenia, a okresowo może padać mżawka. Temperatura maksymalna nie przekroczy 4 st. C. Wiał będzie wiatr zmienny, przeważnie słaby. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 973 hPa.

Warunki drogowe w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl