Pogoda na dziś - poniedziałek 25.10. Polska w zasięgu pogodnego wyżu. Napłynie cieplejsze powietrze

Polska będzie w zasięgu pogodnego wyżu, którego centrum przemieści się znad pogranicza rumuńsko-ukraińskiego w rejon Półwyspu Krymskiego. Napłyną do nas cieplejsze masy powietrza znad południa Europy.

Na poniedziałek synoptycy prognozują małe zachmurzenie, miejscami będzie bezchmurnie. Tylko na północnym wschodzie kraju wystąpi umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr.