Pogoda na dziś - poniedziałek, 25.05. Tylko słońce, ale powieje silniejszy wiatr. Gorąco

łąka rower lato pole meteo upał ciepło
Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Pogoda na dziś. Poniedziałek 25.05 będzie słoneczny i pogodny w całym kraju. Termometry pokażą nawet 28 stopni. Utrudnieniem może okazać się dość silny wiatr.

Poniedziałek zapowiada się pogodnie i słonecznie w całej Polsce. Termometry pokażą maksymalnie od 21-22 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 25-26 st. C na Ziemi Łódzkiej i Mazowszu, do 27-28 st. C na terenie Ziemi Lubuskiej. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Na północy i północnym-wschodzie w porywach osiągnie do 40-50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w poniedziałek

Wilgotność powietrza utrzyma się w całym kraju na poziomie 30-50 procent. Warunki biometeo wszędzie okażą się korzystne, na przeważającym obszarze Polski odczujemy ciepło.

Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Poniedziałek przyniesie słoneczną aurę. Na termometrach w Warszawie zobaczymy 24-25 st. C. Wiatr powieje z umiarkowaną siłą z z północnego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1014 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W dzień możemy spodziewać się pogodnej aury. Temperatura maksymalna w Gdańsku, Sopocie i Gdyni osiągnie 23-24 st. C. Nadciągnie umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1028 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Poznań

Poniedziałek przyniesie słoneczną aurę w Poznaniu. Temperatura maksymalnie dojdzie do 25-26 st. C. Powieje słaby i umiarkowany północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1020 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Zapowiada się słoneczny dzień. Na termometrach we Wrocławiu zobaczymy do 26-27 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1016 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie szykuje się pogodny i słoneczny poniedziałek. Termometry pokażą do 24-25 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie spadać.

Źródło: tvnmeteo.pl
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
