Prognoza pogody na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

W poniedziałek początkowo czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie, ale po południu przejściowo pojawi się więcej chmur. Lokalnie na północy i południu kraju niewykluczony jest symboliczny, przelotny deszcz. Więcej rozpogodzeń wystąpi tylko na północnym zachodzie. Temperatura osiągnie maksymalnie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum, do 15 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr z południowego wschodu, od zachodu skręcający na północno zachodni, okaże się słaby i umiarkowany.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 60 procent w pasie od Ziemi Lubuskiej po wschód kraju do ponad 70 procent na północy. Temperatura będzie dla nas komfortowa, a warunki biometeo nie wpłyną na nasze samopoczucie.

Pogoda na dziś - Warszawa

W poniedziałek mieszkańców Warszawy czeka małe zachmurzenie wzrastające do dużego. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie spada, w południe obniży się do 1004 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W poniedziałek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Może słabo, przelotnie popadać. Temperatura sięgnie 12 st. C. Wiatr z zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1017 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W poniedziałek w Poznaniu wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 14 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie spada, w południe obniży się do 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W poniedziałek mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Temperatura wzrośnie do 15 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z zachodu. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Poniedziałek przyniesie w Krakowie umiarkowane i duże zachmurzenie oraz ryzyko słabego, przelotnego deszczu. Na termometrach pokaże się maksymalnie 14 st. C. Wiatr wschodni, skręcający na zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe obniży się do 989 hPa.

