Prognoza pogody na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Poniedziałek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z opadami deszczu, które mogą miejscami być przelotne. Jedynie na południu kraju prognozowane są przejściowe rozpogodzenia. Termometry wskażą maksymalnie od 2-3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 9-10 st. C na południowym zachodzie. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-zachodni wiatr.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od 70 do 95 procent. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne. Wszędzie odczujemy komfort termiczny.

Pogoda na dziś - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pochmurny poniedziałek ze słabymi opadami deszczu pod koniec dnia. Termometry wskażą maksymalnie 3-4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Poniedziałek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie pochmurną aurę ze słabymi opadami deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 3-4 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Poznań

Na poniedziałek w Poznaniu prognozuje się pochmurną aurę ze słabymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7-8 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 997 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Poniedziałek we Wrocławiu upłynie pod znakiem pochmurnej aury ze słabymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 9-10 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 997 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Kraków

Przed mieszkańcami Krakowa pochmurny poniedziałek ze słabymi opadami deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 8-10 st. C. Powieje umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 985 hPa i będzie wzrastać.