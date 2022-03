Pogoda na dziś - poniedziałek, 21.03. Nawet 14 stopni na termometrach

Pogoda na dziś, czyli poniedziałek 21.03, zapowiada się słonecznie. Termometry pokażą nawet do 14 stopni Celsjusza. W całym kraju biomet okaże się korzystny.

W poniedziałek - pierwszy dzień kalendarzowej wiosny - czeka nas sporo słońca. Termometry wskażą od 10 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 13-14 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni wiatr.

Warunki biometeo w poniedziałek 21.03

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Słonecznie. Temperatura wzrośnie do 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie w południe dojdzie do 1043 hPa.