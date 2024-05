Pogoda na dziś. Pogoda w poniedziałek 20.05 będzie gwałtowna. Pojawią się burze z obfitymi opadami deszczu i wiatrem osiągającym w porywach nawet 80 kilometrów na godzinę. Termometry wskażą od 20 do 26 stopni Celsjusza.

Poniedziałek przyniesie zmienne zachmurzenie. Pojawią się przelotne opady deszczu, a w niektórych miejscach również zagrzmi. Podczas burz spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach rozpędzi się do 80 km/h, lokalnie wystąpi też grad.

Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Pomorzu Gdańskim do 26 st. C na Śląsku. Powieje południowo-wschodni, przeważnie słaby i umiarkowany wiatr.

Warunki biometeo

Pogoda na dziś - Warszawa

Poniedziałek w Warszawie przyniesie umiarkowane zachmurzenie, które okresami będzie wzrastać do dużego. Przelotnie popada deszcz, a po południu wystąpią burze. Temperatura maksymalna wyniesie 24 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, w czasie burz silny. Ciśnienie waha się, w południe barometry wskażą 1001 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska , Sopotu i Gdyni w poniedziałek powinni spodziewać się dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu. Po południu wystąpią burze. Termometry pokażą maksymalnie 20 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, podczas burz silny. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1014 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W poniedziałek w Poznaniu zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 23 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, podczas burz silny. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Poniedziałek we Wrocławiu przyniesie umiarkowane zachmurzenie, które będzie wzrastać do dużego. Pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 998 hPa.