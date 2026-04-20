Pogoda na dziś - poniedziałek, 20.04. Deszczowy i wietrzny początek tygodnia

Deszcz, ulewa, intensywne opady
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Poniedziałek, 20.04 przyniesie pochmurną i deszczową aurę w większości kraju. Miejscami opady mogą sięgnąć 20 litrów na metr kwadratowy. Ponadto we znaki dadzą się silniejsze porywy wiatru.

Na północy i północnym wschodzie poniedziałek będzie pogodny i słoneczny. W większości kraju zapanuje jednak pochmurna aura ze słabymi i umiarkowanymi, ciągłymi opadami deszczu od dwóch do pięciu litrów kwadratowych. W pasie od Ziemi Lubuskiej po Podkarpacie miejscami wystąpią silniejsze opady rzędu 10-20 l/mkw. Temperatura wyniesie maksymalnie od 8-10 stopni Celsjusza na południu i w centrum do miejscami 13-14 st. C na Pomorzu Zachodnim, Kujawach i Mazowszu. Wiatr z północnego wschodu będzie umiarkowany, w porywach dość silny - jedynie na południu powieje słabiej ze zmiennych kierunków.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie najwyższa w strefie opadów, na południowym zachodzie i południu - przekroczy tam 90 procent. Im dalej na północ, tym będzie maleć. W całej Polsce odczujemy chłód. W większości kraju warunki biometeo okażą się niekorzystne - wyjątkiem będzie północny wschód, gdzie pogoda nie wpłynie na nasze samopoczucie.

Pogoda na dziś - Warszawa

W poniedziałek w Warszawie wystąpi duże zachmurzenie, ale opady nie są spodziewane. Termometry pokażą maksymalnie 13-14 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie umiarkowany, porywisty. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Poniedziałek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się słonecznie. Temperatura wyniesie maksymalnie 9-10 st. C. Powieje dość silny, porywisty wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie w południe osiągnie 1022 hPa i będzie rosnąć.

Pogoda na dziś - Poznań

Mieszkańcy Poznania powinni przyszykować się na pochmurny poniedziałek z umiarkowanymi, ciągłymi opadami deszczu. Słupki rtęci wskażą nie więcej niż 9-10 st. C. Da się odczuć słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Poniedziałek przyniesie we Wrocławiu dużo chmur i słabe, przerywane opady deszczu. Temperatura nie wzrośnie powyżej 10-11 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka pochmurny dzień ze słabymi, przejściowo umiarkowanymi, ciągłymi opadami deszczu. Na termometrach pokaże się nie więcej niż 9-10 st. C. Powieje umiarkowanie z zachodu i północnego zachodu. W południe ciśnienie wyniesie 985 hPa i będzie wzrastać.

Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
