Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - poniedziałek, 2.03. Słońce przebije się przez chmury

|
Słońce przebija się przez chmury
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Poniedziałek, 2.03 przyniesie sporo chmur, a miejscami może popadać. W ciągu dnia czeka nas jednak sporo słonecznych chwil przy przyjemnej temperaturze.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

W poniedziałek zapanuje duże zachmurzenie, ale można liczyć na większe przejaśnienia i rozpogodzenia, szczególnie na południowym zachodzie i południu kraju. Początkowo na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu niewykluczone są słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu i zachodu.

Klatka kluczowa-260832
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza okaże się zbliżona w całej Polsce i wyniesie od poniżej 60 procent na południowym zachodzie do ponad 70 procent na północy. W niemal całym kraju zapanuje komfort termiczny - z wyjątkiem północnego wschodu, gdzie poczujemy chłód. Warunki biometeo będą neutralne.

Klatka kluczowa-260878
Warunki biometeo
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W poniedziałek w Warszawie wystąpi duże i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie 11 st. C. Wiatr z zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1014 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Poniedziałek przyniesie mieszkańcom Gdańska, Gdyni i Sopotu duże i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura osiągnie maksymalnie 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie wzrasta, w południe wyniesie 1024 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W poniedziałek w Poznaniu zapanuje umiarkowane i duże zachmurzenie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 12 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1016 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Poniedziałek we Wrocławiu zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu. Ciśnienie wzrasta, w południe wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie szykuje się pochmurny poniedziałek z rozpogodzeniami. Temperatura wyniesie maksymalnie 12 st. C. Wiatr z zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1001 hPa.

Klatka kluczowa-260882
Warunki drogowe w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
prognozaprognoza pogodypogoda
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Ostrzeżenia hydrologiczne, wysoki stan wody
Tu sytuacja na rzekach nadal jest niebezpieczna
Prognoza
Przed nami mglista noc
Pogorszone warunki na drogach. IMGW ostrzega
Prognoza
Kilkudniowe śnieżyce uwięziły mieszkańców Alaski w domach
Spadły prawie trzy metry śniegu. Mieszkańcom kończą się opał i leki
Świat
Noc, deszcz, mokra nawierzchnia
Kto nocą powinien spodziewać się opadów
Prognoza
Pod 74-letnim wędkarzem z gminy Gardeja (woj. pomorskie) załamał się lód
Lód załamał się pod wędkarzem. Mężczyzna nie przeżył
Polska
Dąb Józef z województwa pomorskiego
Drzewo Roku 2026 w Polsce. Oto kandydaci
Polska
Przymrozki
Dni będą ciepłe, ale noce - chłodne. Tu chwyci mróz
Prognoza
Szympans karłowaty (bonobo)
Szympans uszkodził szybę w zoo. W środku byli zwiedzający
Świat
ksiezyc pelnia AdobeStock_1822283583
Niedługo całkowite zaćmienie Księżyca. Gdzie będzie można je zobaczyć
Ciekawostki
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co nas czeka
Prognoza
Sytuacja pogodowa nad Europą
W sobotę było ponad 20 stopni. A jaki będzie marzec?
Prognoza
Rozmarzająca kra na stawie w Przemyślu
Zalane piwnice i ulice. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy
Polska
Zwiastun wiosny na wyspie Uznam
Rozpoczęła się meteorologiczna wiosna
Polska
Roztopy
Żółte alarmy na północy kraju. IMGW ostrzega przed roztopami
Polska
Wiosna, przedwiośnie, bazie
Taki będzie pierwszy dzień marca
Prognoza
Narciarze uratowali mężczyznę zakopanego w śniegu
Odkopali go spod śniegu. Powiedział "muszę znaleźć żonę" i zjechał w dół stoku
Świat
Noc, deszcz
W części kraju nad ranem popada
Prognoza
Wiosennie we Wrocławiu
Wiosenny ostatni dzień lutego. "Wreszcie widzę uśmiech na twarzy"
Polska
Po utracie jaj samica bielika amerykańskiego złożyła kolejne
Para bielików straciła jaja przez kruki. Miesiąc później nadeszła radosna nowina
Świat
Strażacy ratują turystów, którzy utknęli na niszczycielu z II wojny światowej
Utknęli na niszczycielu, bo wiatr zwiał trap
Świat
Będzie pogodnie, wiosna
Antycyklony utworzą blokadę. Co to dla nas oznacza
Prognoza
Astma to poważna choroba
Jak zminimalizować ryzyko ataku astmy w domu i w biurze. Naukowcy radzą
Smog
Zniszczenia po burzy Kristin w Figueira da Foz w Portugalii
Burze zniszczyły ponad 230 tysięcy domów
Świat
Peru, osuwisko
Ogromna masa błota spłynęła ze zbocza
Świat
Komar widliszek z gatunku Anopheles gambiae - zdj. ilustracyjne
Zbadano, kiedy rozsmakowały się w ludzkiej krwi
Nauka
Odwilż, przedwiośnie
Powieje wiosną w ostatni dzień lutego
Prognoza
Rakieta Space Launch System na stanowisku startowym
Artemis łapie kolejne opóźnienie. NASA zmienia plany
Świat
Ciepło w Polsce
Korzystny biomet i spora dawka słońca. Pogoda na jutro
Prognoza
Wiosenna pogoda w Gorzowie Wielkopolskim
Było prawie 20 stopni, a to jeszcze nie koniec
Polska
Wyciek ropy
"Usłyszałem trzy wybuchy. Myślałem, że doszło do jakiejś eksplozji"
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom