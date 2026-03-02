Prognoza pogody na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

W poniedziałek zapanuje duże zachmurzenie, ale można liczyć na większe przejaśnienia i rozpogodzenia, szczególnie na południowym zachodzie i południu kraju. Początkowo na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu niewykluczone są słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu i zachodu.

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza okaże się zbliżona w całej Polsce i wyniesie od poniżej 60 procent na południowym zachodzie do ponad 70 procent na północy. W niemal całym kraju zapanuje komfort termiczny - z wyjątkiem północnego wschodu, gdzie poczujemy chłód. Warunki biometeo będą neutralne.

Warunki biometeo Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W poniedziałek w Warszawie wystąpi duże i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie 11 st. C. Wiatr z zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1014 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Poniedziałek przyniesie mieszkańcom Gdańska, Gdyni i Sopotu duże i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura osiągnie maksymalnie 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie wzrasta, w południe wyniesie 1024 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W poniedziałek w Poznaniu zapanuje umiarkowane i duże zachmurzenie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 12 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1016 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Poniedziałek we Wrocławiu zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu. Ciśnienie wzrasta, w południe wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie szykuje się pochmurny poniedziałek z rozpogodzeniami. Temperatura wyniesie maksymalnie 12 st. C. Wiatr z zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1001 hPa.

Warunki drogowe w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl