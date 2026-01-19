Prognoza pogody na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

W poniedziałek w większości kraju będzie słonecznie. Termometry wskażą maksymalnie od -8/-7 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez -4/-2 st. C w centrum kraju, do 2-4 st. C na zachodzie. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany, w porywach dość silny wiatr. W Sudetach będzie on wiał z prędkością 40-60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 60 do ponad 70 procent. We wschodniej połowie kraju będzie zimno, natomiast mieszkańcy zachodnich regionów odczują chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Warunki biometeo w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W poniedziałek aura w stolicy będzie słoneczna, a opady nie są prognozowane. Termometry wskażą maksymalnie -7/-6 st. C. Wiatr południowo-wschodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1022 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Poniedziałek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie przyniesie pogodną aurę bez opadów. Temperatura maksymalna sięgnie -6/-5 st. C. Wiatr okaże się południowo-wschodni, umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1033 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na dziś - Poznań

Poniedziałek przyniesie mieszkańcom Poznania słoneczną aurę bez opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -2/-1 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1022 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Poniedziałek we Wrocławiu będzie słoneczny. Opady deszczu nie są tam prognozowane. Temperatura maksymalna nie przekroczy 3-4 st. C. Wiał będzie południowo-wschodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1017 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na dziś - Kraków

W poniedziałek w Krakowie będzie słonecznie, opady nie wystąpią. Temperatura maksymalna wyniesie -5/-4 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-wschodni, umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie się wahać.

Warunki drogowe w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl