Pogoda na dziś - poniedziałek 18.12. Wysoka temperatura i porywisty wiatr

Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 8 st. C w centrum, do 11-12 st. C na Śląsku i w Małopolsce. Z kierunku zachodniego powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50-60 kilometrów na godzinę, na północy do 80 km/h.