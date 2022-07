Pogoda na dziś - poniedziałek, 18.07. Pogodnie, ale miejscami przydadzą się parasole

Poniedziałek upłynie pod znakiem pogodnej aury, jedynie w północno-wschodniej i wschodniej Polsce spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Prognozowane są tam również opady do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Warmii i Suwalszczyźnie, poprzez 24 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr zachodni i północno-zachodni.