Poniedziałek będzie pochmurny, ale pojawią się większe przejaśnienia. Na przeważającym obszarze Polski spadnie do 1-2 centymetrów śniegu, a padać nie powinno na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Kaszubach oraz Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 3 st. C w środkowych regionach, do 5 st. C w rejonie Dolnego Śląska. Z kierunku północnego i zachodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr.