Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - poniedziałek 18.05. Deszczowy początek tygodnia. Możliwe burze

|
AdobeStock_402424207
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: AdobeStock
Pogoda na dziś. W poniedziałek 18.05 będzie pochmurno i w sporej części kraju popada deszcz. Miejscami mogą pojawić się też burze. Aura niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Poniedziałek upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia kłębiastego. Na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej raczej nie powinno padać. W pozostałej części Polski spadnie do 5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na wschodzie, gdzie może zagrzmieć, spadnie opad rzędu 10-15 l/mkw.

Termometry pokażą maksymalnie od 13-14 stopni Celsjusza na Wyżynie Śląskiej i w Małopolsce oraz na Kaszubach, przez 15-16 st. C w centrum kraju, do 18-20 st. C na Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie. Wiatr będzie wiał z kierunków północnych, tylko na zachodzie ze wschodu. Będzie słaby i umiarkowany, w burzach silny.

Klatka kluczowa-437142
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od 70 do ponad 90 procent. W całym kraju warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Klatka kluczowa-437229
Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka w poniedziałek umiarkowane i duże zachmurzenie. Po południu przelotnie popada deszcz, możliwa jest też burza. Temperatura maksymalna wyniesie 19 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, w burzy okaże się silny. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na poniedziałek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie. Poza tym przelotnie popada deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 14 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1015 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W poniedziałek w Poznaniu wystąpi duże zachmurzenie, poza tym przelotnie popada deszcz. Słupki rtęci pokażą maksymalnie 14 st. C. Powieje północny i wschodni wiatr, który będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W poniedziałek we Wrocławiu spodziewane jest duże zachmurzenie. Poza tym okresami wystąpią opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Wiatr północny i wschodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Przed mieszkańcami Krakowa poniedziałek z dużym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 13 st. C. Wiatr północno-zachodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 987 hPa.

Źródło: tvnmeteo.pl
ZOBACZ TAKŻE:
55 min
pc
Zmniejsza śmiertelność, dowody mamy od lat. Nie wszyscy ją akceptują
TVN24
1 godz
pc
"Nie wierzyłem, że w Polsce można zrobić coś takiego"
Monika Olejnik
57 min
pc
"Myślałam: niech mi ktoś da zastrzyk, żebym przestała cierpieć"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognoza pogody
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
shutterstock_2486131245
Prawo o najmie turystycznym wchodzi w życie. Polska nie jest gotowa
BIZNES
Sokoły
Sokoły zaciekle broniły swoich piskląt. Nagranie
Świat
ropa
Znikają rekordowo szybko. Grozi nam poziom krytyczny
BIZNES
Lodowiec Thwaitesa
Lód Antarktydy topi się szybciej, niż sądzono. Naukowcy odkryli, dlaczego
Nauka
Imigrant kontra państwo. "Żąda pieniędzy" albo "pozywa". Co to za historia
FAŁSZ"Ma dużo dzieci", "chce więcej pieniędzy". A wielu w to wierzy
Zuzanna Karczewska
12 1245 kaczynski-0002
Historia odwołanej konferencji Kaczyńskiego. "Niecodzienna sytuacja"
W KULUARACH
Zbigniew Ziobro
Ziobro w USA. "Ośmiesza nie tylko siebie"
KAWA NA ŁAWĘ
Donald Trump
Trump: niech lepiej się ruszą, bo nic z nich nie zostanie
TVN24
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni
Prognoza
Wypadek na pokazie lotniczym w Idaho
Katastrofa na pokazie lotniczym
TVN24
13-latek prawdopodobnie utonął
Tragedia nad jeziorem, nie żyje 13-latek. Nowe informacje
TVN24
15 min
Jarosław Kaczyński
Kaczyński przeciwny publikacji. "Wiele wie, tam może być wszystko"
Arkadiusz Wierzuk
Marcin Matczak
Matczak: jako naród nie możemy tego akceptować
TVN24
Żołnierze USA w Polsce
Kongresmen o "obrzydliwej" decyzji. W Polsce to kolejny zapalnik konfliktu
FAKTY
EN_01677685_1517
Dron uderzył tuż obok elektrowni jądrowej. Wybuchł pożar
TVN24
Turyści mogą liczyć na zwrot środków
Strach minął, sprzedaż ruszyła. "Jesteśmy najszybciej rozwijającym się rynkiem"
BIZNES
imageTitle
Piękne obrazki. Żona i córki razem z "Lewym" 
EUROSPORT
imageTitle
Tak żegna się największych. "Zawsze będę miał Barcelonę w sercu"
EUROSPORT
imageTitle
Niewielu uhonorowano w ten sposób
EUROSPORT
Tygrys (zdjęcie poglądowe)
Ranił 73-letniego mężczyznę. Policjanci zastrzelili pod Lipskiem tygrysa
Świat
Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości
Policja zmieniła status zatrzymanego w sprawie fałszywych alarmów
WARSZAWA
imageTitle
Brawa i łzy wzruszenia. Lewandowski tej chwili nigdy nie zapomni
EUROSPORT
29 min
pc
Zaburzenia erekcji to często nie problem łóżkowy. "Organizm wysyła sygnał"
Anna Wilczyńska
imageTitle
Zmierzch kariery w piłkarskim raju. Dlaczego weterani wybierają ligę saudyjską?
EUROSPORT
imageTitle
Ten ostatni raz. Triumf Barcelony na pożegnanie Lewandowskiego
EUROSPORT
Papież Leon XIV wykonuje gest "sześć-siedem"
Namówili papieża, by powtórzył młodzieżowy gest
TVN24
imageTitle
Prezydent Barcelony podziękował Lewandowskiemu wzruszającym wpisem
EUROSPORT
Samane
Znaleźli szczątki wojskowego drona
TVN24
Dara zwyciężczynią Eurowizji 2026
Mamy zwyciężczynię Eurowizji. Które miejsce zajęła Polska?
Tomasz-Marcin Wrona
Na miejscu pracują służby (zdjęcie ilustracyjne)
Fałszywe alarmy i interwencje policji. Zatrzymano mężczyznę
TVN24
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom