Prognoza Pogoda na dziś - poniedziałek 18.05. Deszczowy początek tygodnia. Możliwe burze Arleta Unton-Pyziołek

Poniedziałek upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia kłębiastego. Na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej raczej nie powinno padać. W pozostałej części Polski spadnie do 5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na wschodzie, gdzie może zagrzmieć, spadnie opad rzędu 10-15 l/mkw.

Termometry pokażą maksymalnie od 13-14 stopni Celsjusza na Wyżynie Śląskiej i w Małopolsce oraz na Kaszubach, przez 15-16 st. C w centrum kraju, do 18-20 st. C na Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie. Wiatr będzie wiał z kierunków północnych, tylko na zachodzie ze wschodu. Będzie słaby i umiarkowany, w burzach silny.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od 70 do ponad 90 procent. W całym kraju warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka w poniedziałek umiarkowane i duże zachmurzenie. Po południu przelotnie popada deszcz, możliwa jest też burza. Temperatura maksymalna wyniesie 19 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, w burzy okaże się silny. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na poniedziałek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie. Poza tym przelotnie popada deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 14 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1015 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W poniedziałek w Poznaniu wystąpi duże zachmurzenie, poza tym przelotnie popada deszcz. Słupki rtęci pokażą maksymalnie 14 st. C. Powieje północny i wschodni wiatr, który będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W poniedziałek we Wrocławiu spodziewane jest duże zachmurzenie. Poza tym okresami wystąpią opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Wiatr północny i wschodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Przed mieszkańcami Krakowa poniedziałek z dużym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 13 st. C. Wiatr północno-zachodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 987 hPa.