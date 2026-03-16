Prognoza pogody na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Poniedziałek zapowiada się pochmurnie z większymi przejaśnieniami na zachodzie i krańcach wschodnich. Okresami suma opadów deszczu wyniesie do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Na południowym wschodzie mogą wystąpić burze, a miejscami na północy - opady śniegu z deszczem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7-8 st. C na Warmii i Pomorzu, przez 9-12 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Podkarpaciu. Powieje z południowego zachodu i zachodu, na ogół umiarkowanie, ale okresami dość silnie.

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w całym kraju wyniesie co najmniej 70 procent. Najwyższa będzie na zachodzie i w pasie od Warmii po ziemię krakowską, gdzie przekroczy 80 procent. W większości będzie chłodno - wyjątkiem będzie południowy wschód, którego mieszkańcy odczują komfort termiczny. Pogoda niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie w poniedziałek prognozowane jest duże zachmurzenie, a wraz z nim opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Wiał z zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Trójmieście w poniedziałek wystąpi duże zachmurzenie z opadami deszczu. Temperatura maksymalna nie przekroczy 8 st. C. Da się odczuć słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1011 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Poznań

W poniedziałek mieszkańców Poznania czeka duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Towarzyszyć mu będą przelotne opady deszczu. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

W poniedziałek we Wrocławiu prognozowane jest zachmurzenie duże z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Na termometrach zobaczymy nie więcej niż 11 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 999 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Kraków

W poniedziałek mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się dużego zachmurzenia oraz opadów deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 12 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 988 hPa i będzie spadać.

