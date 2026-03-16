Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - poniedziałek, 16.03. Miejscami może zagrzmieć

|
Burza, piorun
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Poniedziałek. 16.03 przyniesie pochmurną aurę w większości Polski. Popada deszcz, a niewykluczony jest śnieg z deszczem. W części kraju może zagrzmieć.

Poniedziałek zapowiada się pochmurnie z większymi przejaśnieniami na zachodzie i krańcach wschodnich. Okresami suma opadów deszczu wyniesie do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Na południowym wschodzie mogą wystąpić burze, a miejscami na północy - opady śniegu z deszczem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7-8 st. C na Warmii i Pomorzu, przez 9-12 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Podkarpaciu. Powieje z południowego zachodu i zachodu, na ogół umiarkowanie, ale okresami dość silnie.

Klatka kluczowa-293034
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w całym kraju wyniesie co najmniej 70 procent. Najwyższa będzie na zachodzie i w pasie od Warmii po ziemię krakowską, gdzie przekroczy 80 procent. W większości będzie chłodno - wyjątkiem będzie południowy wschód, którego mieszkańcy odczują komfort termiczny. Pogoda niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Klatka kluczowa-293072
Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie w poniedziałek prognozowane jest duże zachmurzenie, a wraz z nim opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Wiał z zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Trójmieście w poniedziałek wystąpi duże zachmurzenie z opadami deszczu. Temperatura maksymalna nie przekroczy 8 st. C. Da się odczuć słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1011 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Poznań

W poniedziałek mieszkańców Poznania czeka duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Towarzyszyć mu będą przelotne opady deszczu. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

W poniedziałek we Wrocławiu prognozowane jest zachmurzenie duże z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Na termometrach zobaczymy nie więcej niż 11 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 999 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Kraków

W poniedziałek mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się dużego zachmurzenia oraz opadów deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 12 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 988 hPa i będzie spadać.

Klatka kluczowa-293078
Warunki drogowe w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
prognozapogodaPolska
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom