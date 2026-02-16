Prognoza pogody na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Początkowo w poniedziałek w większości Polski będzie pogodnie i słonecznie - chmury zakryją niebo tylko na południowym wschodzie. W ciągu dnia od zachodu zachmurzenie zacznie jednak wzrastać do dużego i całkowitego, przynosząc na południu i południowym zachodzie słabe opady śniegu rzędu 2-5 centymetrów. Na termometrach pokaże się maksymalnie od -10/-8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez -6/-4 st. C w centrum, do -3/-1 st. C na południowym zachodzie. Wiatr ze wschodu i południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany - z wyjątkiem zachodu, gdzie porywy osiągną do 40-60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 60 procent na Pomorzu i północnym wschodzie do ponad 90 procent na południowym zachodzie. Wszędzie da się odczuć mróz, a warunki biometeo będą niekorzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Rano w Warszawie będzie słonecznie, ale w ciągu dnia nastąpi wzrost zachmurzenia do umiarkowanego, a wieczorem dużego. Temperatura maksymalna nie przekroczy -7/-6 st. C. Wiatr ze wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 998 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Ranek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się słonecznie. W ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie jednak do umiarkowanego, a wieczorem dużego. Termometry pokażą maksymalnie -9/-8 st. C. Powieje słabo z południowego wschodu. Ciśnienie się obniża, w południe wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Ranek powita mieszkańców Poznania pogodną aurą, ale w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie do dużego i całkowitego. Temperatura osiągnie maksymalnie -4/-3 st. C. We znaki da się umiarkowany, porywisty wiatr ze wschodu. Ciśnienie spada, w południe obniży się do 993 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Poniedziałek przyniesie we Wrocławiu pochmurną aurę ze słabymi opadami śniegu w drugiej części dnia. Słupki rtęci wskażą maksymalnie -2/-1 st. C. Powieje umiarkowany, porywisty wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie się obniża, w południe wyniesie 988 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W poniedziałek w Krakowie będzie pochmurnie, a pod koniec dnia popada słaby śnieg. Termometry pokażą nie więcej niż -5/-4 st. C. Wiatr ze wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 980 hPa.

