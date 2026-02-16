Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - poniedziałek, 16.02. Mroźny i śnieżny początek tygodnia

|
Mróz
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Poniedziałek, 16.02 przyniesie solidny mróz w większości kraju - nawet w najcieplejszych rejonach temperatura nie wzrosnąć powyżej zera. W ciągu dnia do Polski wkroczy opadonośny front, który przyniesie miejscami kilka centymetrów śniegu.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Początkowo w poniedziałek w większości Polski będzie pogodnie i słonecznie - chmury zakryją niebo tylko na południowym wschodzie. W ciągu dnia od zachodu zachmurzenie zacznie jednak wzrastać do dużego i całkowitego, przynosząc na południu i południowym zachodzie słabe opady śniegu rzędu 2-5 centymetrów. Na termometrach pokaże się maksymalnie od -10/-8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez -6/-4 st. C w centrum, do -3/-1 st. C na południowym zachodzie. Wiatr ze wschodu i południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany - z wyjątkiem zachodu, gdzie porywy osiągną do 40-60 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-230133
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 60 procent na Pomorzu i północnym wschodzie do ponad 90 procent na południowym zachodzie. Wszędzie da się odczuć mróz, a warunki biometeo będą niekorzystne.

Klatka kluczowa-230124
Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Rano w Warszawie będzie słonecznie, ale w ciągu dnia nastąpi wzrost zachmurzenia do umiarkowanego, a wieczorem dużego. Temperatura maksymalna nie przekroczy -7/-6 st. C. Wiatr ze wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 998 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Ranek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się słonecznie. W ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie jednak do umiarkowanego, a wieczorem dużego. Termometry pokażą maksymalnie -9/-8 st. C. Powieje słabo z południowego wschodu. Ciśnienie się obniża, w południe wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Ranek powita mieszkańców Poznania pogodną aurą, ale w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie do dużego i całkowitego. Temperatura osiągnie maksymalnie -4/-3 st. C. We znaki da się umiarkowany, porywisty wiatr ze wschodu. Ciśnienie spada, w południe obniży się do 993 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Poniedziałek przyniesie we Wrocławiu pochmurną aurę ze słabymi opadami śniegu w drugiej części dnia. Słupki rtęci wskażą maksymalnie -2/-1 st. C. Powieje umiarkowany, porywisty wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie się obniża, w południe wyniesie 988 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W poniedziałek w Krakowie będzie pochmurnie, a pod koniec dnia popada słaby śnieg. Termometry pokażą nie więcej niż -5/-4 st. C. Wiatr ze wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 980 hPa.

Klatka kluczowa-230164
Warunki drogowe w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

Udostępnij:
Tagi:
prognozaprognoza pogodypogoda
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Powódź na Garonnie w południowo-zachodniej Francji
Poziom wody wciąż wysoki. Do niektórych wsi można dotrzeć tylko łodzią
Świat
Mróz, noc
Alarmy przed mrozem. Miejscami będą ważne do wtorku
Prognoza
Śnieg w południowo-zachodniej Holandii
Duże europejskie lotnisko odwołało setki lotów. Przyczyną atak zimy
Świat
Noc, zima, śnieg, park
-22 stopnie. Gdzie nocą może być tak lodowato
Prognoza
Wisła zimą
Wisła przyciąga piękną zimą i dobrą kuchnią
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Powodzie na Wyspie Północnej w Nowej Zelandii
Tysiące bez prądu, odwołane loty. Wprowadzono stan wyjątkowy
Świat
Opady śniegu w stolicy (zdjęcia z 14 stycznia)
Nadciągają kolejne opady. Zobacz, gdzie sypnie śniegiem
Prognoza
Orla Perć
Odnaleziono ciało turysty, który zaginął na Orlej Perci
Polska
Pył znad Sahary sprawił, że powietrze w Jerozolimie było najbardziej zanieczyszczone na świecie
Wiatr nawiał piasek z Sahary. Jakość powietrza dramatycznie spadła
Smog
niedzwiedzie
Nietypowi goście przy karmniku o piątej rano. Zobacz nagranie
Polska
Lodołamacz utknął
"Orka" utknęła na ostrodze. "Tak czasami się dzieje"
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co przyniesie koniec lutego
Prognoza
Widok z okna, Piotrowice (Małopolskie)
Krowiarki, Tuczempy, Cewice. Lista zimowych miejsc się nie kończy
Polska
Mróz
Odczuwalnie prawie -20 stopni. Tu było najzimniej
Polska
Śnieg, zima, śnieżyca, opady, intensywne
Tak będą wędrować opady śniegu. Mapy
Prognoza
Jezioro łabędzie, zima, śnieg
Dzień prawie tak mroźny jak noc. Miejscami dosypie śniegu
Prognoza
Opady śniegu nocą
Noc z ziąbem, śnieżycami i oblodzeniem. Tu trzeba uważać
Prognoza
Powódź w miejscowości Aiguillon we Francji
Pękł wał. Mieszkańcy nie chcą się ewakuować
Świat
Dzieci na sankach, zima, śnieg
13 stopni na minusie. Komu noc przyniesie taki mróz
Prognoza
Kolejne burze w Hiszpanii doprowadziły do powodzi
Wichury i wysokie ryzyko powodziowe w Hiszpanii
Świat
Wisła zimą
Wisła zimowym centrum kultury i wypoczynku
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Opady śniegu, zima, mróz
Zima nam nie odpuści. Prognoza pogody
Prognoza
Czeczewo - śnieg
"Ja mam 185 centymetrów i ta góra śniegu jest mojego wzrostu"
Polska
p
Groziła im wielka woda, odetchnęli z ulgą
Świat
Smog
Przyszła zima, jakiej dawno nie było. I maski opadły
Franciszek Wajdzik
Serce, śnieg, zima
Walentynki pod znakiem śniegu i chłodu
Prognoza
Skutki silnego wiatru w Katalonii
Silny wiatr zerwał fragment dachu. Nie żyje kobieta
Świat
Lawina, zagrożenie lawinowe, Alpy
Lawina porwała narciarzy. Troje nie przeżyło
Świat
śnieg, zima, noc
Nocą będzie prawie -10 stopni
Prognoza
Gerlach, Tatry Słowackie
Wypadek lawinowy w Tatrach. Nie żyje wspinacz
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom