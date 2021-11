Pogoda na dziś - poniedziałek 15.11. Chłodno, rozpogodzenia możliwe tylko miejscami

Pogoda na dziś. Poniedziałek, po ustąpieniu mgieł, zapowiada się pochmurno. Niebo będzie się przejaśniać tylko lokalnie. Termometry w najcieplejszej chwili dnia wskażą od 3 do 9 stopni Celsjusza.

Poniedziałek przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południu oraz miejscami na wschodzie i północnym wschodzie kraju. Lokalnie możliwe są słabe opady mżawki. Temperatura maksymalna wyniesie od 3-4 stopni Celsjusza w rejonie Suwałk, przez 5-7 st. C w centrum oraz na północy i zachodzie, do 8-9 st. C na południu kraju. Z kierunku południowo-wschodniego wiatr powieje ze słabą siłą.