Pogoda na dziś - poniedziałek 15.08. Gorąco i burzowo

W poniedziałek zachmurzenie będzie zmienne. Pojawią się przelotne opady deszczu oraz lokalnie, zwłaszcza w południowej części kraju, burze z opadami rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i wiatrem rozpędzającym się w porywach do 50-70 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie, przez 27-28 st. C w centrum kraju, do 30 st. C. na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z kierunku południowo-wschodniego.