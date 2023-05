Pogoda na dziś - poniedziałek 15.05. Chłód, obfite opady, burze i silny wiatr

Pogoda na dziś. Poniedziałek 15.05 upłynie pod znakiem chmur i opadów. Spadnie dużo deszczu, w niektórych regionach możliwe są również burze z gradem. Termometry wskażą od 14 do 20 stopni Celsjusza.

W poniedziałek zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami w zachodnich, południowych i środkowych regionach. Na północy, wschodzie i w centrum kraju pojawią się opady deszczu rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i mogą wystąpić burze z gradem. W pozostałych miejscach spadnie do 5-10 l/mkw.

Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Kujawach, przez 16 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Suwalszczyźnie. Wiatr będzie południowo-wschodni i południowy, tylko na zachodzie okaże się północno-zachodni. Powieje słabo i umiarkowanie, a na północy i wschodzie dość silnie, w porywach rozpędzając się do 60-70 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na poniedziałek

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza znajdzie się na poziomie 80-90 procent. Na obszarze całej Polski będzie odczuwalny chłód. Aura niekorzystnie wpłynie na samopoczucie.

Warunki biometeo w poniedziałek

Pogoda na dziś - Warszawa

Poniedziałek w Warszawie zapowiada się pochmurno. Wystąpią opady deszczu do 15 l/mkw., możliwa jest też burza. Temperatura maksymalna wyniesie 15 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 996 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni powinni spodziewać się w poniedziałek pochmurnego nieba. Pojawią się opady deszczu do 15 l/mkw., niewykluczona jest także burza. Termometry pokażą maksymalnie 16 st. C. Powieje zachodni i północny, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Poniedziałek w Poznaniu przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami oraz opady deszczu do 10 l/mkw. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 15 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 994 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W poniedziałek we Wrocławiu będzie pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 991 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Poniedziałek w Krakowie zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Okresami będą występować opady deszczu do 5-10 l/mkw., możliwa jest też burza. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 17 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 982 hPa.

Źródło: tvnmeteo.pl